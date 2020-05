Akvana počinje sa radom 5. juna

BANJALUKA - Vodeni park Akvana u skladu sa odlukom Instituta za javno zdravstvo RS o dozvoli za rad bazena, počinje sa radom 5. juna.

Iz JP Akvana je saopšteno da se početak rada može pomjeriti u zavisnosti od procjene vremenskih uslova.

Radno vrijeme vodenog parka biće od 10 do 19 časova radnim danom, odnosno od 9 do 19 časova vikendom.

“Od 29. maja do 14. juna krećemo sa pretprodajom sezonskih ulaznica i to po cijeni od 50 KM za učenike i studente, te 60 KM za građanstvo. Ulaznice se mogu kupiti na dva prodajna mjesta, i to: Vodeni park “Aquana” (uprava) i Gradski olimpijski bazen”, saopšteno je iz JP Akvana.