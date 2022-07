Amidžić: Umjesto besplatnog skuplji javni prevoz u Banjaluci

BANJALUKA - U proteklom periodu se govorilo o tome kako će Banjaluka biti prvi grad koji će imati besplatan javni prevoz za najveće kategorije stanovništva, danas je realnost da će sve kategorije plaćati skuplji javni prevoz, kazao je Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Naime, on je istakao da su oni, kao partija, smatrali da se to ne treba uraditi na takav način, zato što imaju, kako je kazao, suštinski dvostruko oporezivanje građana.

"Usred inflacije, svjedoci smo da se republički budžet, ali i budžeti lokalnih zajednica po osnovu pdv-a pune ubrzanom dinamikom i ostvaruju veće punjenje budžeta. Smatramo da se dio sredstava koja su sredstava građana treba vratiti kroz direktnu podršku.

Jedan od tih načina je bio subvencionisanje javnog prevoza svih kategorija, a kako se cijena karata ne bi mijenjala", rekao je Amidžić.

Nažalost, ističe on, unutar Gradske uprave Banjaluka bilo je opredjeljenje da se ide kroz povećanje cijena karata, a taj prijedlog ne dobio i podršku.

"Ovo nije nešto što je trebalo da se desi u ovom momentu, jer smo svjesni situacije da gradski budžet pored punjenja ima i svoja ograničenja, i zato smo predlagali odluku subvenciju našim građanima u ograničenom vremenskom periodu. Dio skupštinske većine je podržao ovu odluku, a ja mislim da je to odraz demokratije, ali nije mi drago što se to desilo, ali svako ko je glasao trebao je da da obrazloženje za takve odluke", dodaje on.

Dodaje da je sasvim siguran da neće doći do rasta kvaliteta prevoz.