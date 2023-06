"Aquana" tone, nema političkog kompromisa za spas preduzeća

BANJALUKA - Dok preduzeće "Aquana" do 30. juna mora izmiriti dugovanja prema dobavljaču, firmi "Novoteks", u protivnom će ući u njen posjed, kompromis za spas preduzeća između gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i skupštinske većine, predvođene SNSD-om, se ne nazire.

Tim povodom su se u petak obratili Stanivuković, Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, ali i predstavnici Ujedinjene Srpske.

Stanivuković je poručio da su rješavanje pitanja vodenog parka "Aquana" pripremili još prije šest mjeseci.

"Ako se do 30. juna to ne riješi, računi će biti blokirani, a onda će privatnik početi da potražuje imovinu, što znači da za dug od pet miliona KM, on može da potražuje imovinu, koja je u realnosti daleko vrednija. Ukoliko ne budu usvojili prijedlog, koji je jedini realan, pozvaću radnike 'Aquane', građane i sve koji vole 'Aquanu', da izađemo zajedno na ulicu i odbranimo zemljište", kazao je Stanivuković.

Sa druge strane, Ninković ističe da SNSD nudi rješenje, kako bi se na vanrednoj sjednici gradskog parlamenta spasila "Aquana".

"Dobio sam akt gradonačelnika o povlačenju dokumenata sa naredne sjednice i zbog toga ne mogu najaviti Kolegijum, jer nema dnevnog reda. Stanivuković je rekao da će dostaviti nove materijale, ali akti nisu dostavljeni danas (petak) do 13 časova i ja zbog toga nisam u mogućnosti da sazovem Kolegijum sjednice Skupštine grada. Mi ne priznajemo potpisnike i tražimo konkurs za načelnike odjeljenja. Skupština grada je spremna sve da uradi da se spasi 'Aquana', neka uradi realokaciju sredstava i već u nedjelju neka bude sjednica da se spasi preduzeće. Drugo rješenje je, pored akta, da uputi kompletnu informaciju o radu 'Aquane' i da raspravljamo na sjednici o tome pa da sva javnost bude upoznata sa svim problemima koji se tamo dešavaju. Sva odgovornost je na gradonačelniku ukoliko ne dođe do rješenja, jer smo mi ponudili sve što je do nas", naveo je Ninković.

Na pitanje da li je politički interes važniji od gradskog zemljišta vrijednog 20 miliona KM, Ninković ponavlja da su oni ponudili rješenje te je sva odgovornost sada na gradonačelniku Stanivukoviću.

Svetislav Lazić, v.d. direktora "Aquane", rekao je za "Nezavisne novine" da je jedini način da preduzeće opstane da se održi sjednica Skupštine grada i usvoji elaborat koji je ranije urađen za spas ovog preduzeća.

"'Novoteks' ima tri presude protiv našeg preduzeća zbog dugova. Mi do 30. juna moramo vratiti oko 1,4 miliona KM jednom presudom inače oni presudom imaju pravo da namire ovaj dug na druge načine, a to je vjerovatno ulaskom u 'Aquanu'. Ukupan dug preduzeća je prema svima oko četiri ili pet miliona KM. Upitan je opstanak 'Aquane' i Gradskog olimpijskog bazena, koji je najposjećeniji sportski objekat u Republici Srpskoj", navodi Lazić.

Neven Stanić, predsjednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske i šef Kluba poslanika ove partije u Skupštini grada, pozvao je sve strane u gradskom parlamentu da se dozovu pameti kako bi sve uradili da se spasi "Aquana".

"Zbog neodržavanja redovne sjednice skupštine već 80 dana grad stoji, te se mora raspravljati o mnogim bitnim tačkama za grad. Ako ćemo gledati političku stranu, skupštinska sala je naša politička arena, gdje izlažemo naše stavove, ideje, a i, ako treba, da se sukobljavamo. Treba da radimo u korist građana, da se usvajaju odluke i započnu projekti i da naše ustanove i preduzeća rade bez problema. Bili smo na konsultacijama sa gradonačelnikom i vidio sam da su obje strane čvrste i neće da popuste", naglasio je Stanić.

Dodao je da US od početka poziva na usaglašavanje stavova i politika.

"Mi smo za stanje u 'Aquani' saznali prije tri dana u tom dopisu. Suština svega je da jedna firma može da stavi šape na gradsko zemljište neprocjenjive vrijednosti i to zbog duga od četiri ili pet miliona. Zato apelujemo da se održi sjednica, i ako je sve ovako, onda je to kriminal neviđenih razmjera, da se zbog duga od četiri miliona može uzeti zemljište vrijedno 40 miliona. Svi koji ne budu učestvovali u radu skupštine da se ovako nešto spriječi treba da ide na robiju", naglasio je Stanić.

Na pitanje ko treba da odgovara ukoliko dođe do najgoreg scenarija i ne dođe do dogovora kako bi se spasila "Aquana", Stanić kaže da bi to trebalo da odredi tužilaštvo i da je on spreman sve što je sada rekao da ponovi.

Zvali smo i Dragana Milakovića, direktora "Noveteksa" koji je kratko rekao da nema komentar na sva ova dešavanja i da ima puno posla.