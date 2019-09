Asfaltiranje saobraćajnice na Petrićevcu do prvih kiša

BANJALUKA - Izgradnja saobraćajnice u Ulici kralja Aleksandra Karađorđevića u naselju Petrićevac, jedan od najvećih projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture u gradu, koja je počela u martu ove godine, teče predviđenom dinamikom i očekuje se da će biti završena u roku, rekao je Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

On navodi da su na 70 odsto trase ove saobraćajnice urađeni komunalni radovi te da je plan da se do prvih kiša na prvom dijelu puta, do raskrsnice s Banijskom ulicom, postavi prvi sloj asfalta.

"Na prvom dijelu trase urađeni su fekalna i oborinska kanalizacija, novi vodovodni sistem i nove elektroinstalacije. Tek sada na prvom dijelu puta počinje postavljanje ivičnjaka, tamponiranje trase i afaltiranje, što ćemo nastojati obaviti prije prvih kiša", objasnio je Sandić.

Dodaje da je ovaj projekat kompleksan zbog ilegalne gradnje infrastrukture.

"Imamo saobraćajnicu bez ijednog dijela infrastrukture koja je legalno urađena u skladu s propisima, pa često čim počnemo kopati naiđemo na stare instalacije", kazao je Sandić.

Istakao je da je u toku izgradnje ove saobraćajnice došlo do uništavanja puta u okolnim ulicama, kao što je Lijevčanska, Banijska i puta u nastavku prema Motikama, na što su se građani požalili.

"U toku izgradnje ove saobraćajnice veliki teret se morao prevoziti okolnim ulicama i imamo dosta opravdanih primjedaba građana. Već sada izvodimo radove na Banijskoj ulici, a nakon puštanja u funkciju Ulice kralja Aleksandra Krađorđevića izvršićemo potpunu rekonstrukciju ovih ulica", naveo je Sandić.

Srđan Amidžić, zamjenik gradonačelnika, kazao je da su zadovoljni dinamikom radova i onim što će ova saobraćajnica predstavljati za mještane.

"Očekujemo da je ovo jedan u nizu projekata koji će biti završeni u roku, a mi nastavljamo dalje s projektima. Sada nam slijedi izgradnja mosta u Toplicama", rekao je Amidžić.

Radovi na ovoj saobraćajnici u vrijednosti od dva miliona KM trebalo bi na kraju da rezultiraju izgradnjom 1,2 kilometra moderne saobraćajnice širine šest metara, s obostranim trotoarima, fekalnom i oborinskom kanalizacijom, kao i javnom rasvjetom, a rok za izgradnju je šest mjeseci.