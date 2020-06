Auto-škole traže policijske kontrole na poligonu u naselju Lazarevo

BANJALUKA - U proteklih desetak dana zabilježena su dva udesa na poligonu kod preduzeća "Novi Jelšingrad" u banjalučkom naselju Lazarevo, a izazvali su ih nesavjesni građani, koji vožnju, umesto s instruktorom, uče u prisustvu rodbine ili prijatelja.

To za "Nezavisne" tvrde vlasnici dvije banjalučke auto-škole, koji ističu da su na ovom poligonu neophodne češće policijske kontrole.

"Šta se događa? Dođu roditelj sa djetetom ili momak s djevojkom i slično te vježbaju vožnju na poligonu koji za tu namjenu nije predviđen. Takva praksa je protivzakonita. Niti se mogu obučavati bez instruktora, niti ti građani koji vježbaju imaju položene testove te prvu pomoć", rekao nam je vlasnik jedne banjalučke auto-škole.

Kako dodaje, takvi građani su u proteklih desetak dana udarili u dva vozila auto-škola.

"Oni uopšte ne smiju dolaziti na taj poligon. Zna se za koga je on predviđen. Udarili su u jedno vozilo auto-škole, ali i u kamionsku prikolicu. Od policije tražimo da, kad vidi da je na poligonu vozilo koje ne pripada auto-školi, izvrši kontrolu", kaže naš sagovornik.

Njegove riječi nam je potvrdio i vlasnik druge auto-škole, koji takođe smatra da se ovakvoj praksi mora stati ukraj.

"Živa istina, potpuno se slažem da dolaze često da obučavaju ovdje, iako na to nemaju pravo. Udaraju čak i u znakove. Svakako se slažem da je potrebno pooštriti kontrole", naveo je on.

Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, nije upoznat s ovim problemom, ali kaže da se on može riješiti.

"Mi nismo znali da takvi problemi postoje, to sad od vas čujemo. Predstavinici auto-škola treba da se obrate Odjeljenju za saobraćaj i puteve, da obrazlože probleme koje imaju i mi možemo to regulisati na način da napravimo određeni sporazum da se tu postavi rampa, te da to koriste samo auto-škole", naveo je Sandić za "Nezavisne".

Iz policije su nam rekli da Policijskoj upravi Banjaluka nisu prijavljene saobraćajne nezgode na ovom poligonu u prethodnih deset dana.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u narednom periodu će kroz redovne poslove i zadatke vršiti kontrolu predmetnog poligona za obuku vozača te utvrditi da li postoje uslovi za sankcionisanje u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini", rekla je za "Nezavisne" Danijela Mučibabić, portparol PU Banjaluka.

Podsjetimo, poligon za obuku vozača, površine 3.500 kvadratnih metara na parkingu kod preduzeća "Novi Jelšingrad" u Lazarevu, zvanično je pušten u funkciju u novembru 2018. godine.

Poručeno je tada da je ovaj poligon dobar primjer kako da se unaprijedi kvalitet obuke i da se poveća bezbjednost najmlađih vozača u saobraćaju.