Autobusi od ponedjeljka na ulicama Banjaluke: Pogledajte red vožnje

BANJALUKA - Imajući u vidu da se privredna i ostala djelatnost na području grada Banjaluke postepeno vraća u funkciju, od ponedjeljka 11. maja počeće sa funkcionisanjem i javni prevoz putnika, sa redukovanim režimom, prevashodno namijenjen prevozu radnika.

Od ukupno 23 linije javnog gradskog prevoza, u funkciji će biti 16 linija, sa polascima raspoređenim u tri vremenska perioda u toku dana, i to: od 6 do 8 časova, od 13 do 17 časova i oko 19 časova. Iz prigradskog područja u funkciji će biti jutarnji i popodnevni polasci, na određenom broju linija (iz smjera Bronzanog Majdana, Stričića, Piskavice, Bočca, Kola…).

"Kako bi se spriječilo eventualno širenje virusa, prevoz je organizovan prevashodno za radnike, u vremenskom periodu koji je njima prilagođen, te će u prodaji biti isključivo radničke mjesečne karte. S obzirom na to da su i dalje na snazi zdravstvene preporuke za ponašanja u ovim vanrednim okolnostima, neće biti u prodaji penzionerskih i đačkih karata, a svi oni koji imaju potrebu a nisu radnici, moći će kupiti pojedinačnu kartu za vožnju", pojasnili su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Napominju da će naredni period pratiti situaciju, te po potrebi vršiti dodatne korekcije i eventualno povećanje broja polazaka i linija, u zavisnosti od aktivnosti i života u gradu, epidemiološke situacije i zaključaka krznih štabova.

U cilju zaštite putnika i voznog osoblja od prenošenja virusa, upotreba rukavica i maski je obavezna, a makismalna popunjenost autobusa će biti do 50%.

Svi redovi vožnje će biti postavljeni u autobuse, a dodatne informacije se mogu dobiti prilikom kupovine mjesečnih karata, kao i u Odjeljenju za saobraćaj i puteve na telefon broj: 051-244-444 lokal 481.

Red vožnje možete pogledati ovdje.