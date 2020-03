"BL bike" starta na proljeće

Sistem automatskog iznajmljivanja bicikala "BL bike" početkom proljeća ulazi u treću godinu funkcionisanja, potvrdili su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Prema njihovim riječima, ovaj sistem je trenutno na zimskoj pauzi, a prethodnu sezonu je završio sa 1.266 aktivnih korisnika.

"Najviše najmova je ostvareno radnim danima, što je potvrda onoga zbog čega je i uveden ovaj sistem, a to je svakodnevna upotreba bicikla za odlazak na posao, školu, fakultet..., odnosno sve veća upotreba bickla umjesto putničkog automobila. Najčešća upotreba bicikla u toku dana je u vremenu od sedam do osam časova i od 16 do 17 časova", kazali su u ovom odjeljenju.

Na području grada trenutno ima pet lokacija sa ukupno 36 bicikala, koje su opremljene odgovarajućim terminalom i sistemom za iznajmljivanje i parkiranje bicikala, i to u centru, Ulici kralja Petra I Karađorđevića, "Aquani", Ulici Majke Jugovića, kod Studentskog centra "Nikola Tesla", u parku "Mladen Stojanović" i Krfskoj ulici u Obilićevu.

"Naredne godine biće proširen sistem te će naši građani, ali i svi oni drugi koji su u turističkoj ili u nekoj drugoj vrsti posjete gradu, moći da koriste dodatne terminale i bicikle. Vizija Odjeljenja za saobraćaj i puteve je da svako veće naselje ima svoj terminal za iznajmljivanje bicikala", naglasili su u ovom odjeljenju.

Dodali su da na ovaj način žele podstaknuti fizičku aktivnost i pobljšati turističku ponudu grada, te se pridružiti evropskim gradovima koji se opredjeljuju za održivu mobilnost i zaštitu životne sredine.

Sistem funkcioniše na način da se prvo mora izvršiti registracija korisnika i to putem interneta, mobilne aplikacije, direktno na terminalu ili dolaskom u prostorije Odjeljenja za saobraćaj i puteve. Nakon registracije, korisniku će biti omogućeno da iznajmi bicikl na način da izvrši svoju identifikaciju, unosi broj bicikla koji je na raspolaganju na terminalu, nakon čega sistem automatski otključava bicikl. Nakon završetka vožnje korisnik vraća bicikl na jedan od terminala i sistem automatski vrši obradu i naplatu u zavisnosti od vremena korištenja bicikla.

Iznajmljivanje bicikla pola sata u toku dana je besplatno, a nakon toga svaki sljedeći započeti čas je 1,5 KM.