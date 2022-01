Badnjaci na banjalučkoj tržnici od jedne do 20 maraka

BANJALUKA - Pripreme za Badnji dan i Božić su uveliko počele, a banjalučku tržnicu već krase badnjaci i razni aranžmani koji mame građane i prolaznike da zastanu i kupe ih.

Cijene badnjaka, pšenice i aranžmana razlikuju se od štanda do štanda, te se badnjaci mogu naći, s obzirom na veličinu, od jedne pa do 20 KM.

Na jednom od štandova cijene badnjaka se kreću od dvije do osam KM.

"Osim badnjaka prodajemo i aranžmane s pšenicom, koji koštaju pet i 10 KM. S obzirom na to da smo tek počeli s prodajom, mogu reći da smo zadovoljni", kaže jedna prodavačica.

Prema riječima prodavačice Srbice Budimir, koja već godinama izlaže svoje proizvode, cijene aranžmana se nisu mijenjale, odnosno iste su kao i prošle godine.

"Prodaja je tek počela, a nadam se da će se još bolje prodavati na Badnji dan. Što se tiče cijena, otprilike su kao i prošle godine, nije se ništa mijenjalo", rekla je Budimirova za "Nezavisne".

Na štandu kod prodavačice Fikrete, kako kaže, badnjak se može kupiti već za jednu KM.

"U zavisnosti od veličine, imamo badnjake od jedne do pet KM, dok aranžmani s pšenicom koštaju od pet do sedam KM. Građani dolaze i kupuju, a nadam se da će i ove godine biti dobra prodaja, kao što je to bio slučaj prošle godine", rekla je ona.

Kod drugog prodavca cijena badnjaka kreće se od od tri do 15 KM, dok najveći badnjak košta 20 KM.

Vesna M., koja je došla da kupi badnjak i pšenicu, kaže da je zadovoljna ponudom i dodaje da još nije odlučila šta će kupiti.

"Ponuda je raznovrsna, a na štandovima ima mnogo lijepih aranžmana, pa ću do Badnjeg dana odlučiti koji ću kupiti. Čini se mi se da ima više izbora nego prošle godine", rekla je Vesna M.

Naime, s obzirom na to da su prodavci tek izložili badnjake i aranžmane, nešto je manje kupaca, ali očekuju da će ih najviše biti na Badnji dan, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina.

Cijene

Badnjaci - 1 - 20 KM

Slama - 1 KM

Pšenica - 1 - 3 KM

Aranžmani s pšenicom i svijećom - 5 - 10 KM