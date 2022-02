Bageri sve češće u akciji, ruše divlju gradnju u Banjaluci

Sve veći broj bespravno izgrađenih objekata u gradu potvrđuje i podatak da je prošle godine porušeno njih 47, što je gotovo duplo više nego u 2020. godini.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne" iz Urbanističko-građevinske inspekcije, navodeći da su u 2020. godini srušena 23 ilegalno sagrađena objekata na teritoriji grada.

"Prošle godine su izvršena 1.922 inspekcijska nadzora te su donesena ukupno 124 rješenja", kazali su iz nadležne inspekcije. Istakli su da je od ukupnog broja rješenja, njih 86 doneseno kao rješenje o rušenju.

Kako su dalje naveli, najveći broj bespravno izgrađenih objekata je sagrađen van centra grada. "Investitori najčešće bespravno pokušavaju graditi pomoćne objekte i ograde, individualne stambene objekte te stambene dogradnje individualnih objekata u prigradskim i rubnim naseljima", kazali su iz nadležne inspekcije.

Podsjećamo da je u 2019. godini, kako su ranije istakli iz Urbanističko-građevinske inspekcije, srušeno 10 objekata zbog neispravne gradnje i nepostojanja građevinske dozvole.

"U 2018. godini je doneseno 126 rješenja o rušenju objekata na području grada koji nisu imali građevinsku dozvolu, a srušeno ih je 27", kazali su ranije iz nadležne inspekcije.

Nakon stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata RS, ilegalno sagrađeni objekti nakon jula 2018. godine ne mogu biti predmet legalizacije, te za takve projekte urbanističko-građevinski inspektor, nakon sprovedenog postupka, odmah zakazuju prinudno izvršenje rješenja o rušenju.

Prema ovom zakonu, bespravnim objektima se smatraju objekti ili dijelovi objekata izgrađeni ili započeti bez građevinske dozvole, kao i objekti ili njegovi dijelovi koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole na kojima je prilikom građenja odstupljeno od ove dozvole i glavnog projekta ili su bez građevinske dozvole rekonstruisani.

Kaznenim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju RS zaprijećene su kazne za fizička i pravna lica koja radove izvode bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, i to od 5.000 do 30.000 KM za pravno lice, a 500 do 5.000 KM za fizičko lice.