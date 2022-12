Banj brdo postalo šetalište i učionica

BANJALUKA - Poznato izletište u gradu Banj brdo danas je postalo bogatije za 24 nova turistička pješačka znaka, dvije informativne table i devet edukativnih tabli koje su upotpunile prvu edukativnu stazu na području Banjaluke.

Kazao je ovo Mladen Šukalo, samostalni stručni saradnik Turističke organizacije Banjaluka (TOBL), ističući da je za posjetioce posebno zanimljivo unapređenje najatraktivnije pješačke staze koja veže spomenički kompleks.

Ovo, kao i još mnogo toga, realizovano je u okviru međunarodnog projekta "TANGRAM" u sklopu programa "ADRION" koji je trajao od 2014. do 2020. godine.

"Bavili smo se pitanjima očuvanja zelenih površina i parkova, kao i njihovog stavljanja na turističko tržište", ističe Šukalo.

Govoreći o zelenim površinama, naglasio je da su Banj brdo kandidovali na osnovnu brojnih analiza i istraživanja tržišta.

"Želimo da napravimo neformalnu grupu upravljača koji bi svu svoju pažnju posvetili ovom izletištu i koji bi na taj način unaprijedili turistički sadržaj ovog prostora", kaže Šukalo.

Kruna ovog projekta, prema Šukalovim riječima, je urađena pilotakcija koja je domaćim i stranim posjetiocima obezbijedila prvu prohodnu stazu na kojoj je postavljeno novih devet edukativnih tabli koje informišu posjetioce ovog područja, kao i mjerama zaštite odnosno očuvanja istog.

Sve table su različite i odnose se na različite vrste biodiverziteta, a imaju i poseban QR kod čijem skeniranjem strani turisti mogu da isti sadržaj na svom mobilnom telefonu pročitaju na engleskom jeziku.

Pored novih staza i znakova, postavljene su i kućice za ptice i druge životinjske vrste koje su nastanjene na ovom području

Draško Adamović, ornitolog udruženja "Naše ptice", ističe da se na ovom području može naći oko 68 različitih vrsta ptica.

"Ovo je mjesto koje zaslužuje visok nivo očuvanja i zaštite", poručio je Adamović.

Kako dodaje, simbolično su postavljene kućice za ptice, odnosno zamjenske kutije za različite vrste ptica i drugih vrsta životinja.

"Neke vrste ih koriste kao smještaj, odnosno kao spavalište u zimskom periodu, a neke kao gnjezdilišno mjesto u periodu reprodukcije", objasnio je Adamović.

JU Turistička organizacija je, zajedno sa partnerima iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Albanije, Srbije i Grčke, realizovala projekat "Transnational parks and Gardens Resources in Adriatic and Ionian tourist Marketplace" (TANGRAM) a ukupna vrijednost projekta je 1.647.135,20 evra.

Opšti cilj projekta je izgradnja i promocija "ADRION" brenda u turizmu promovisanjem održive valorizacije i integracije "parkova" u turističku ponudu kao neotkrivenih resursa, pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između javnog i privatnog sektora.