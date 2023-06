Banj brdo zatrpano smećem, organizatori kažu da će sve uskoro biti očišćeno

BANJALUKA - Banj brdo osvanulo je zatrpano smećem, nakon Freshwave Piknika održanog juče na poznatom banjalučkom izletištu.

Oglasio se i Grad Banjaluka, odakle navode da osuđuju pojavu i ružnu sliku zatečenu na Banj brdu, te apeluju na sve organizatore, koji na području grada priređuju događaje, da sa komunalnim preduzećem ugovore čišćenje lokacije odmah nakon održavanja događaja.

S druge strane, organizatori poručuju da će sve biti očišćeno u narednih pola sata do sat.

"Morate shvatiti da je to manifestacija koja traje do šest ujutru i ne može u osam ujutru sve biti očišćeno. To je nemoguće", rekao je za "Nezavisne novine" Strahinja Grahovac ispred Freshwave Festivala, te dodao da je lično na lokaciji i da će sve uskoro biti sređeno.

Gradska uprava je poručila da je jasno opredijeljena da Banjaluku učini ljepšim i ugodnijim mjestom za život.

"Nedopustivo je da se na javnom prostoru koji koristi veliki broj sugrađana po završetku manifestacije ostavi nered i otpad, zbog čega će neodgovorno postupanje organizatora biti sankcionisano", naveli su iz Gradske uprave.