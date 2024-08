Banj bus na raspolaganju u septembru i oktobru vikendom

BANJALUKA - "Banj bus" će tokom septembra i oktobra svim sugrađanima i turistima biti na raspolaganju vikendom.

Kako kažu iz Gradske uprave, bus će prevoziti sve zainteresovane do popularnog banjalučkog izletišta subotom i nedjeljom od devet do 19 časova.

Tokom septembra i oktobra u dane vikenda Banj bus voziće po sljedećem rasporedu: polasci od TO "Bema": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 časova, a polasci sa spomenika: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 i 19.30.

Trasa kretanja autobusa je od TO "Bema", Ulicom vojvode Pere Krece, Ulicom Koste Vojinovića i Put banjalučkog odreda do spomenika na Banj brdu, oko spomenika i nazad istom trasom do TO "Bema", sa pet stajališta za ulaz ili izlaz putnika.

"Cijena karte je jednu KM po putniku po polasku, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a za djecu do pet godina prevoz je besplatan uz pratnju starije osobe", objasnili su oni.

