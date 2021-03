Banj bus startuje najkasnije od polovine aprila

BANJALUKA - Panoramski Banj bus, koji prevozi putnike do Banj brda, trebalo bi da počne saobraćati sa dolaskom toplijeg vremena, a najkasnije od polovine aprila, potvrdili su za "Nezavisne" u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

"Sa dolaskom ljepšeg i toplijeg vremena, a najkasnije od polovine aprila, Banj bus će ponovo početi da saobraća do najpoznatijeg gradskog izletišta", kazali su u ovom odjeljenju.

Naglašavaju da će panoramski bus, kao i prethodne godine, imati rampu za ulaz osoba s invaliditetom, kao i za lakši prilaz majki sa kolicima.

"Banj bus će saobraćati radnim danom od 15 do 19 časova, a vikendom od devet do 19 časova. Trasa vožnje je, kao i dosad, predviđena od Fabrike obuće 'Bema', odnosno sa okretišta autobuske linije br. 13, do spomenika na Banj brdu", rekli su u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Ovaj minibus odjednom može prevesti oko 20 putnika, a cijena prevoza u jednom smjeru biće, kao i do sada, jednu marku, dok je za djecu do pet godina prevoz besplatan.

"Ova vrsta prevoza do Banj brda naišla je na veoma dobre reakcije sugrađana, o čemu govori i podatak da se u toku sezone preveze oko 10.000 ljudi", ističu u ovom odjeljenju.

Građani kažu da, od kada je počela pandemija virusa korona, kada je lijepo vrijeme, najviše vole da budu u prirodi i da im je Banj brdo jedna od omiljenih destinacija.

Sonja K., koja često vikendom ide na Banj brdo pješke, kaže da bi rado povela i majku koja je bolesna i ne može se popeti ni od rampe.

"Drago mi je što će ponovo početi da saobraća Banj bus i što će i moja majka sa mnom moći da ide na ovo predivno izletište", ističe Sonja K.

Dragan M. obradovan je što će uskoro početi prevoz do Banj brda.

"Boravim u prirodi kad god mogu i ovo je jedno od mojih omiljenih mjesta, ali se često umorim i biće mi drago da barem u jednom pravcu mogu doći do njega prevozom", kaže on.

"Banj bus" počeo je da prevozi građane krajem jula 2018. godine.