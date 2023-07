"Banj bus" u julu i avgustu saobraća svaki dan

BANJALUKA - "Banj bus", koji saobraća na trasi od Tvornice obuće "Bema" do spomenika na Banj brdu, tokom jula i avgusta saobraćaće i radnim danima.

Tako će, kako kažu iz nadležnog odjeljenja, u toku ljetnog raspusta ovaj minibus biti na raspolaganju sugrađanima i posjetiocima svaki dan.

"Ova autobuska linija saobraća radnim danom, sa stanice kod Tvornice obuće 'Bema' u 15, 16, 17, 18 i 19 časova, a polasci sa stanice u blizini spomenika na Banj brdu: 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 i 19.30", kazali su oni te dodali da su polasci neradnim danom sa stanice kod Tvornice obuće "Bema": devet, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 časova, dok su polasci sa stanice u blizini spomenika na Banj brdu: 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 i 19.30.

"Trasa kretanja autobusa od Tvornice obuće 'Bema', Ulicom vojvode Pere Krece, Ulicom Koste Vojinovića i Put banjalučkog odreda do spomenika na Banj brdu, oko spomenika i nazad istom trasom do TO 'Bema' sa pet stajališta za ulaz i izlaz putnika, na stajalištima kod TO 'Bema', kod rampe, sredina trase između rampe i spomenika, kod skretanja za izletište Trešnjik i kod spomenika na Banj brdu", pojasnili su oni.

Dodaju da je cijena karte jedna KM po putniku po polasku, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a za djecu do pet godina prevoz je besplatan uz pratnju starije osobe.