"Banj bus" u julu i avgustu saobraća svaki dan

BANJALUKA - U Banjaluci je u turističke svrhe i ovog ljeta u funkciji Banj bus koji vozi na trasi od TO Bema do Spomenika na Banj brdu, navode iz Odjeljenje za saobraćaj i puteve.

Kako navode, u junu ovaj prevoz će se obavljati samo vikendom i to polasci sa TO Bema sa početkom od devet časova pa sve do 19, na svakih sat vremena.

Kada je riječ o polascima od Spomenika oni počinju od 9.30 idu na svakih sat vremena sve do 19.30 časova.

"U julu i avgustu, u toku ljetnog raspusta, prevoz će se obavljati svaki dan i to radnim danom polasci sa TO Bema kreću od 15.00 časova i idu sve do 19 na svakih sat vremena, dok će polasci sa Spomenika kretati od 15.30 na svakih sat vremena sve do 19.30 časova", navode iz resornog odjeljenja.

Kako navode, neradnim danom poslaci će biti isti kao i junu.

Trasa kretanja autobusa od TO Bema, Ulicom vojvode Pere Krece, Ulicom Koste Vojinovića i Put banjalučkog odreda do Spomenika na Banj brdu, oko spomenika i nazad istom trasom do TO Bema, – sa 5 (pet) stajališta za ulaz/izlaz putnika.

Cijena karte je 1 KM po putniku po polasku, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a za djecu do 5 godine prevoz je besplatan (uz pratnju starije osobe).

