"Banj bus" za mjesec prevezao 4.000 putnika

BANJALUKA - "Banj bus" u prvih mjesec dana prevezao je više od 4.000 putnika na odredište - do spomenika palim borcima na Banj brdu.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve naglasili su da je od uvođenja ovog busa usluga u potpunosti ispunila očekivanja i naišla na pozitivne reakcije građana.

"Usluga posebno mnogo znači starijim osobama i licima s invaliditetom i porodicama sa malom djecom, koji žele da posjete ovo izletište, a do njega ne mogu doći pješke", rekli su u pomenutom odsjeku.

Dodali su da je radno vrijeme panoramskog autobusa radnim danima od 15 do 20 časova, a subotom i nedjeljom se prevoz obavlja cijeli dan.

Prevoz vrši "Aldemo turs", sa panoramskim autobusom koji je oslikan specijalno za ovu uslugu sa motivima grada, tvrđavom Kastel i spomenikom na Banj brdu. Cijena prevoza, koju grad subvencioniše, jeste jednu KM za vožnju u jednom smjeru, a za djecu do pet godina je besplatno.

"Trasa ide od Tvornice obuće 'Bema' do spomenika na Banj brdu i traje oko 15 minuta. Bus će do spomenika voziti do 30. septembra", istakli su u resornom odjeljenju.

U Odjeljenje za saobraćaj i puteve podsjetili su da su početkom godine pokušali realizovati ideju da se na lokalitetu Banj brda uvede turistički vozić na električni pogon, ali na raspisanu javnu nabavku tada se niko nije prijavio, odnosno nije bilo zainteresovanih za vršenje ove usluge.

Građani kažu da je ovakav bus trebalo da bude i ranije, jer se mnogo ljudi, posebno starijih i bolesnih, nije moglo popeti do spomenika.

"Moja majka godinama nije bila na Banj brdu jer se zbog godina nije mogla popeti, ali evo od kako je uveden ovaj bus, išle smo već nekoliko puta, ali i rado ćemo ići opet", rekla je jedna mještanka Borika.

Panoramski bus za Banj brdo krenuo je sa vožnjom 27. jula, a posebno su mu se obradovali najmlađi.

"Vožnja do spomenika mi je bila jako zanimljiva jer sam se obično pješke penjao sa roditeljima, a uskoro ću se opet provozati sa svojim drugarima", rekao je petogodišnji Nikola.

U ovaj minibus u toku jedne vožnje može da stane oko 20 putnika, a ugodna i zanimljiva vožnja uz otvorene prozore prilagođena je razgledanju prirode.