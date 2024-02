Banjalučani imaju priliku da nauče skijati i bez snijega

Nedavno je u Bistrici, 12 kilometara od centra Banjaluke, s radom počeo poligon sa vještačkom ski-stazom, prvi takve vrste na prostoru Bosne i Hercegovine, gdje djeca, ali i roditelji mogu da savladaju i nauče osnove skijanja tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove.

Prvenstveni razlog za osnivanje Ski-centra Banjaluka je nedostatak snijega, ali i velika zainteresovanost roditelja da djeca nauče skijati, kazao je za "Nezavisne novine" Predrag Peđa Savić, instruktor skijanja i direktor ovog centra.

"Ski-poligon sastoji se od dvije staze, imamo i ski-lift, a nalazi se svega nekoliko kilometara od centra grada i lako nas je pronaći. Ljudi sve više prepoznaju potrebu da dijete u današnjem dobu, kao što zna plivati, isto tako treba da zna i skijati, jer je to neka osnovna kultura. Samim tim, kako se već godinama bavim sportom, nastavnik sam fizičkog vaspitanja i radim sa djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, stvorila se potreba da napravimo organizaciju i djecu naučimo skijanju. Mi smo koristili Kozaru, kao najbližu planinu, ali nedostatak snijega i promjene klimatskih uslova doveli su do toga da ne možemo izvoditi instrukcije skijanja redovno", objašnjava Savić.

Dodaje da je do ideje za vještačku ski-stazu došao iz pozitivnih primjera iz zemalja regiona i Evrope.

"Ove godine smo krenuli u realizaciju ovog projekta, ali moram napomenuti da staza nije namijenjena samo za djecu, već i za roditelje koji imaju potrebu da sa svojom djecom zajedno prolaze ta divna iskustva, čari i ljepote koje nude planine i skijaški centri. Nema ni dva mjeseca kako smo postavili vještačku ski-stazu, a odziv i povratne informacije su zaista pozitivni. Većinom zabunu stvara sunčano vrijeme, jer nisu baš svi shvatili princip rada. Vještačku stazu vežu za vještački snijeg, dok naše skijalište i obuke skijanja rade nezavisno od vremena i mogu da se organizuju tokom cijele godine", kaže Savić i napominje da su termine, koji traju cijeli dan, prilagodili roditeljima i organizuju grupe istog skijaškog nivoa.

"Posjedujemo kompletnu opremu, skije, pancerice, kacige, a bezbjednosne mjere su na visokom nivou. Naravno, sa djecom i roditeljima rade iskusni instruktori skijanja i profesori fizičkog vaspitanja. Pristup je individualizovan, imamo školicu skijanja, obično radimo šestočasovnu obuku. Jako nam je drago kada nam roditelji šalju video-zapise djece sa skijanja na pravim planinama i ponosni smo nakon što vidimo da su naši polaznici savladali i usavršili skijanje", kaže Savić.

Dodaje da roditelji djeci treba samo da obezbijede rukavice, mogu biti i skijaške, ali i obične vunene, a u hladnije dane i skafander ili ski-odijelo da djeci ne bi bilo hladno.

Vladan Koprena, instruktor skijanja, kaže za "Nezavisne novine" da na prvom času polaznike prvenstveno upoznaju sa opremom i načinima pravilne upotrebe skijaške opreme, kao i da se nauče kretati u opremi.

"Obično djeca dođu kod nas prvi put sa malo straha, a na prvom času gledamo da razbijemo taj strah i da ih sigurno spustimo nekoliko puta, a onda i same da ih puštamo da dolaze do nas, da bismo ih do kraja časa pustili da sami voze i uživaju na stazi. Imamo dvije staze, a na blažoj stazi polaznici, nebitno da li su odrasli ili djeca, razbijaju strah, opuste se i tu zavole skijanje", priča Koprena i kroz osmijeh dodaje da mu je skijanje u krvi.

Napominje da se na narednim časovima savladavaju elementi skijanja, kao što su kočenje, zaokreti i slično.

"Mališani malo lakše razbiju strah od odraslih, koji su više realni i razmišljaju o padovima i mogućim povredama, ali kada niste na pravoj planini, već na malom poligonu, strah se povlači i kod odraslih tako da i oni brzo savladaju osnove i spremni su za odlazak i na skijališta kao što su ona na Jahorini ili drugim planinama", kaže Koprena.

Osim skijanja, djeci su na raspolaganju i specijalne gume za spuštanje niz stazu, u kojima podjednako uživaju kao i na skijama, potvrdila je za "Nezavisne novine" jedna Banjalučanka koja je svoju devetogodišnju kćerku dovela na vještačku stazu.

"Moja kćerka je oduševljena, kao i sva djeca na stazi, a tim koji radi sa njima je neumoran, pravi su profesionalci i svakom polazniku pružaju podjednaku pažnju. Moja djevojčica je već naučila da skija, ali ćemo ići još nekoliko dana, a isprobali smo i dnevno i noćno skijanje i zaista je prezadovoljna, pa jedva čekamo da odemo na pravu planinu, da naučene tehnike isproba i na pravom snijegu", kazala je ova Banjalučanka.

