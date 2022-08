Banjalučani mnogo manje kažnjavani zbog buke

Od početka godine do avgusta evidentirano je 66 prekršaja manje u odnosu na isti period prošle godine zbog narušavanja kućnog reda u stambenim zgradama, potvrdili su iz Odjeljenja komunalne policije za "Nezavisne novine".

Kako navode, do sada su izdali 10 prekršajnih naloga zbog narušavanja kućnog reda u stambenim zgradama, što je znatno manje nego u istom periodu prošle godine.

"Zbog istog prekršaja prošle godine izdato je 76 prekršajnih naloga", istakli su iz Odjeljenja.

Prema njihovim riječima, zbog prekršaja narušavanja kućnog reda iz ugostiteljskih objekata izdato je osam prekršajnih naloga samostalnim preduzetnicima.

"Zbog toga je prošle godine izdato 14 prekršajnih naloga", saopštili su iz Odjeljenja.

Kako oni navode, za narušavanje kućnog reda po Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama propisuju se sljedeće sankcije: za fizičko lice novčana kazna u rasponu od 100 do 600 KM, za pravno lice novčana kazna u rasponu od 500 do 1.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 1.800 KM i za preduzetnika od 200 do 1.000 KM.

"Odobrenje za javne manifestacije se izdaje na osnovu Odluke o uslovima i načinu održavanja javnih manifestacija, te korišćenju audio i video pomagala u objektima i iznad njih", poručili su iz Odjeljenja te dodali da se odobrenje za privatne proslave ne izdaje.

"Odluka o kućnom redu u zgradama propisuje da je vrijeme noćnog odmora u zimskom periodu od 1. oktobra do 31. marta u periodu od 22 do šest časova, a u ljetnom periodu od 1. aprila do 30. septembra u periodu od 23 do pet časova, a vrijeme dnevnog odmora je od 14.30 do 17.30 tokom cijele godine", istakli su iz Odjeljenja.

Oni su dodali da je prema Odluci o uslovima i načinu održavanja javnih manifestacija dozvoljena jačina zvuka na Trgu Krajine i Stadionu FK Borac 67 decibela.

"Na tvrđavi Kastel dozvoljena jačina zvuka na koncertnoj bini jedan i tri je 73 decibela, a na koncertnoj bini dva 74 decibela", istakli su iz Odjeljenja te dodali da je u parku "Mladen Stojanović" na koncertnoj bini jedan dozvoljeno 75 decibela, a na koncertnoj bini dva 80 decibela.

"Javnoj ustanovi Studentski centar 'Nikola Tesla', Majke Jugovića, dozvoljeno je 79 decibela, a Studentskom centru 'Nikola Tesla', Bulevar vojvode Petra Bojovića, na bini jedan 83 decibela, a na bini dva 72 decibela", poručili su iz Odjeljenja.

Takođe dodaju da je Javnom preduzeću "Akvana" dozvoljena jačina zvuka 70 decibela, Banj brdu kod spomenika 83 decibela, bivšoj fabrici "Incel" 77, a lokaciji ispred zgrade RTRS 75.