Banjalučani nezadovoljni, nadležni kažu da kose kako je predviđeno

BANJALUKA - Stanovnici pojedinih mjesnih zajednica u Banjaluci nisu zadovoljni košenjem i održavanjem ulica, dok iz Gradske uprave tvrde da se košenje odvija predviđenom dinamikom.

Dejan Štrbac, član Savjeta MZ Debeljaci, kazao je da se u ovoj MZ ne kosi, niti se održavaju potoci.

"Kanali su nam zatrpani, a u protekle tri godine nisu nijednom očišćeni. Ako nastavi kiša da pada u naredna dva dana, naši đaci koji pohađaju Područnu osnovnu školu 'Stanko Rakita' biće primorani da u čizmama idu u školu", rekao je on, te dodao da imaju obećanje da će rekonstrukcija glavne saobraćajnice početi najdalje za mjesec dana.

"Ako to bude ispoštovano, to će biti od velikog značaja za Debeljake", zaključio je on.

Milana Mišić, predsjednica Savjeta MZ Lauš, istakla je da su počeli kositi u blizini MZ, te da su tako ostavili i otišli u drugi dio grada.

"Smeće nije uklonjeno, imam svakodnevne žalbe građana. Putem mejla sam se obraćala da se kontejner kod Osnovne škole 'Sveti Sava' izmjesti s trotoara, djeca hodaju po ulici, a s druge strane nema trotoara", kazala je ona.

Jovica Tomić, predsjednik Savjeta MZ Kuljani, istakao je da se niko ne bavi košenjem trave.

"Imamo dosta mjesta gdje je neophodno košenje u što skorijem roku", rekao je on.

Anja Ljubojević, predsjednica Savjeta MZ Nova varoš, istakla je da je grad istorijski nepokošen.

"Ove godine je prešlo svaku mjeru. Apsolutno nema opravdanja, vremenski uslovi su bili normalni. Prvo košenje ove godine MZ Nova varoš počeo je prije nekoliko dana. Tempo je takav da, dok obiđu naselje, ove prve ulice će biti džungla. Nova varoš nije izuzetak, čitav grad je nepokošen. Smiješno je da se gradonačelnik hvali parkovima, a nije sposoban održavati ni postojeće zelene površine", rekla je Ljubojevićeva.

Iz Odjeljenja za komunalne poslove ističu da se košenje u Banjaluci odvija predviđenom dinamikom.

"Za nekoliko dana počeće i drugi krug košenja svih naselja, dok su parkovi i trake uz saobraćajnice pokošeni nekoliko puta. Takođe, pokošene su sve plaže, izletišta, šetališta uz rijeke", kazali su oni.

Trenutno se, kako kažu, odvija košenje na nekoliko lokacija, sa nekoliko ekipa, i to u naseljima Kočićev vijenac, Petrićevac, te Sunce i Mjesec.

"Plan je da kroz nekoliko dana, kada navedene lokacije budu u potpunosti pokošene, nadležne ekipe započnu i drugi krug košenja svih naselja", naveli su oni, te dodali da su na terenu sve raspoložive snage i mehanizacija.

"Napominjemo da je košenje vršeno sve dane tokom proteklih praznika, jer kiše i toplota izuzetno pogoduju brzom rastu trave", rekli su oni.

