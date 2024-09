Banjalučani od 500 Rubikovih kocaka sklopili lik Ive Andrića

Banjalučani Andrej Mikulić i Aleksandar Babić prijatelji su iz djetinjstva i pravi velemajstori brzog slaganja Rubikovih kocaka, a nedavno su od 500 identičnih kocaka napravili umjetničko djelo, mozaik lika našeg jedinog nobelovca Ive Andrića.

Talenat prema umjetnosti šesnaestogodišnji Andrej Mikulić naslijedio je od svoga oca, slavnog banjalučkog vajara Bojana Mikulića, u čijem ateljeu je i napravljen Ivo Andrić, a kako Andrej kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", proces rada bio je brži nego što mnogi misle.

"Trebalo nam je otprilike neka tri sata da sve završimo, a mnogi pomisle da su nam trebali mjeseci, ali to je mnogo jednostavnije. Uzeli smo sliku Ive Andrića, koja je na početku bila crno-bijela i morali smo da smanjimo rezoluciju, tako da svaki piksel bude jedan kvadratić na kocki. Nakon toga smo u Photoshopu promijenili ovih šest boja na kocki, plavu, zelenu, narandžastu, crvenu, bijelu i žutu. Tada smo uzeli šablon i podijelili ga na dijelove i jednu po jednu kocku smo okretali da se spoji", objašnjava Andrej i napominje da se odlučio za Ivu Andrića, jer je bio učenik istoimene banjalučke osnovne škole i tamo se rodila ljubav prema ovom umijeću.

"Upravo su me u ovoj školi podržali na početku, imao sam i sekciju, gdje sam djeci objašnjavao kako da slažu kocke, a kao vid zahvalnosti ovo djelo će neko vrijeme biti izloženo u mojoj bivšoj školi. Transportovaćemo ga tako što ćemo mozaik podijeliti na četiri dijela, jer su kocke naslagane, a ne zalijepljene i ponovo ćemo ga u školi složiti", priča Andrej koji iza sebe ima mnogobrojne nagrade za brzo slaganje Rubikove kocke.

"Počeo sam da se zanimam za Rubikovu kocku 2020. godine, a sada imam oborenih više od 40 nacionalnih rekorda za slaganje Rubikove kocke, kao što je u disciplinama 3x3. Postoje razne kocke, sa tri sloja, dva, one velike sa četiri i vježbam skoro svaki dan. Bio sam na takmičenjima u Americi i svuda po Evropi", priča Andrej i napominje da je njegov rekord sklapanja kocke sedam sekundi.

Ističe da mu ovo nije prvi put da od Rubikovih kocaka pravi nečiji lik, pa se tako prisjetio i odlaska u Ameriku, gdje je na poziv Tesline naučne fondacije dobio ponudu da u hotelu "Njujorker" napravi mozaik lika Nikole Tesle, jer je on upravo tamo živio i umro.

"Tako je moj Nikola Tesla bio jedno vrijeme izložen u hotelu, i te kocke su još tamo, mada nisam siguran jesu li još u hotelu ili su postavljene u nekom muzeju u Njujorku", rekao je Andrej i kroz osmijeh dodao da postoje razne kocke, kao i da mozaik prave od malo jeftinijih, koje on i drug nabavljaju kupovinom naveliko.

"Kocke plaćamo iz svog budžeta i uzimamo ih u lokalnim radnjama, nakrupno, jer tako budu jeftinije, bude ih po 1.000 komada, ali su one lošije, nisu baš za brzo slaganje i malo je teže da se okreću. Sljedeće što planiramo da napravimo je mozaik lika Petra Koćića, iduće godine za 60. 'Kočićev zbor'", kaže Andrej koji trenutno pohađa banjalučku Gimnaziju, matematički smjer.

I njegov drugar iz djetinjstva, petnaestogodišnji Aleksandar Babić, koji od ove školske godine kreće u Građevinsku školu u Banjaluci, iza sebe ima sjajne rezultate u brzom slaganju Rubikove kocke, a kako kaže za "Nezavisne novine", kocke slaže od 2021. godine i trenutno je nacionalni prvak u slaganju Rubikove kocke jednom rukom sa najboljim vremenom od 16 sekundi.

"Mnogo mi znači što smo Andrej i ja zajedno napravili mozaik od kocaka, jer na ovaj način gradimo i jačamo naše prijateljstvo. Ponosan sam na sebe jer dobro vrtim kocku jednom rukom i za to držim nacionalni rekord. Upravo me Rubikovoj kocki privukla brzina kojom je slažu ljudi koje sam pronalazio na internetu, a kasnije sam vidio kako prave i mozaike i to mi je bilo zanimljivo. Zato smo Andrej i ja odlučili da to isto uradimo, a vjerujete za to je potrebna dobra koncentracija", kazao je Aleksandar Babić.

