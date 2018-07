Banjalučani oduševljeni spuštanjem užetom preko Vrbasa

BANJAALUKA - Veliki broj građana Banjaluke zainteresovan je da se oproba u zip lajnu, kako bi na 80 metara dugačkom užetu prešao rijeku Vrbas s jedne na drugu obalu i osjetio nezaboravnu dozu adrenalina.

"S obzirom na to da prvi put u gradu imamo priliku da vidimo i oprobamo se u zip lajnu, morala sam i ja da se spustim i uživam u ovoj novoj turističkoj ponudi. Spust ne traje dugo i nije strašan, a poslije toga se stiče nezaboravno iskustvo i doživljava ljepota rijeke Vrbas iz neke druge perspektive", kazala je Lejla Džin.

Ovom atrakcijom obogaćena je turistička ponuda grada, kao i manifestacija "Ljeto na Vrbasu", a njeni organizatori su TOBL i Centar za aktivnosti na otvorenom "Outdoor Center".

U TOBL-u kažu da zip lajn vode pripadnici Gorske službe spasavanja.

"Momci koji ga vode obučeni su za spasavanje materijalnih dobara i ljudskih života. Prošli su sve vrste obuka i dobrovoljno idu u akcije i kriste svoju opremu. Zip lajn je jedan dio njihove svakodnevne aktivnosti i opreme koju koriste i na ovaj način približavaju građanima mali dio svega onoga što oni rade i kakvom adrenalinu su izloženi prilikom svojih akcija", kazali su u TOBL-u.

Svi građani koji žele da se oprobaju u prelasku Vrbasa užetom na trasi od Gradskog mosta do splava, na dužini od 80 metara, to mogu učiniti do nedjelje svaki dan od 17 do 20 časova za osam KM.

Zip lajn je nastao kao potreba stanovnika planinskih oblasti da pređu preko rijeka i klanaca, gdje nije bilo moguće izgraditi mostove, a u posljednjih dvadesetak godina je dobio i svoj sportsko-rekreativni vid.