Banjalučani u pohodu na sezonske namirnice: Pripreme za zimnicu u punom jeku (VIDEO)

BANJALUKA - Početak septembra u našim krajevima označava i početak pravljenja zimnice, a ova tradicija nije izostala ni u najvećem gradu Srpske.

Na banjalučkoj tržnici prodavci potvrđuju da je upravo sada pravo vrijeme za pripremu i konzervaciju namirnica, dok se vrući ljetnji dani polako povlače i ustupaju mjesto jesenjim obavezama.

Posjetili smo banjalučku tržnicu i razgovarali sa prodavcima, koji navode da prodaja polako kreće, ali, kako kažu, očekuju da ona bude bolja u drugoj polovini mjeseca.

Prema njihovim riječima, trenutno je najbolja prodaja crvene roga paprike, patlidžana, ali i šljiva, što potvrđuje da građani pripremaju ajvar i pekmez za zimnicu.

Spomenka Tegeltija, jedna od prodavačica, ističe da prodaja ide dobro, ali, kako kaže, sigurno bi bilo bolje da nisu još uvijek velike vrućine.

"Kod mene je cijena crvenih paprika od 2,5 do tri KM, dok je vreća krompira od pet do šest KM", kazala je Tegeltija.

Dragica Kostić, takođe prodavačica, ističe da narod kupuje voće i povrće i da je vidljivo da mnogi pripremaju zimnicu.

"Prodaja ide dobro, nije na nivou prošlogodišnje, ali nije ni loše. Kada govorimo o cijenama, one su takođe koliko-toliko na nivou prošlogodišnjih, pa se tako cijena kilograma luka kreće od jedne do dvije marke, kilogram crvenih ili žutih paprika je od 2,5 do 3,5 KM. Cijena kilograma patlidžana je od 1,5 do 2,5, vreća luka je od 10 do 15 KM, a vreća krompira od osam do 10 KM", rekla je Kostićeva.

Prema njenim riječima, građani koji najviše kupuju su iz Banjaluke, ali, kako dodaje, često dolaze i iz susjednih gradova i opština, kao što su Mrkonjić Grad i Prijedor.

"S obzirom na to koliko se kupuju crvene paprike i patlidžan, sigurno je da se ajvar sprema više nego turšija", kazala je Kostićeva.

Prodavac Slobodan Bundalo navodi da je velika potražnja šljiva, čije je cijena 1,5 KM za kilogram.

"Krompir iz Hercegovine se prodaje za jednu KM po kilogramu, dok je krompir iz Lijevča nešto jeftiniji, 0,50 KM po kilogramu. Kupci najčešće kupuju krompir na vreću, pri čemu je cijena za vreću iz Hercegovine 10 KM", kazao je Bundalo.

Kako je dodao, za kupus je još rano, trenutna cijena od jedne marke po kilogramu može da se smanji zbog problema sa sušom.

"Prošla godina bila je malo bolja u poređenju sa ovom, ali očekujem poboljšanje u narednom periodu", rekao je Bundalo.

Velinka S. iz Banjaluke ističe da je ove godine odlučila da pravi zimnicu.

"Odlučila sam da kupim paprike i patlidžan kako bih pravila ajvar, jer je to tradicionalno jelo koje volim da pravim za zimu i u kojem uživa cijela porodica. Takođe sam već počela s kiseljenjem krastavaca i uskoro planiram da pravim džem od šljiva", kazala je Velinka.

