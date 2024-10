Banjalučanin ovjerio izjavu da će se odreći odborničke naknade (FOTO)

BANJALUKA – Kandidat za odbornika na proteklim lokalnim izborima, Saša Dragoljić iz Banjaluke bio je spreman da se odrekne naknade ukoliko sjedne u skupštinske klupe najvećeg grada Srpske, što potvrđuje i izjavom ovjerenom u Gradskoj upravi.

Iako je bio spreman, kako kaže, za dobrobit sugrađana raditi bez ikakve naknade, Banjalučani očigledno to nisu prepoznali jer je dobio svega 70 glasova.

“Izjavu sam ovjerio samoinicijativno, mimo partije na čijoj sam listi bio. Ta izjava je bila na sve i jednoj društvenoj mreži, mnogo građana je to vidjelo, međutim, interesantno da to niko nije prepoznao. Kandidovao sam se jer sam bio dugo predsjednik mjesne zajednice Centar dva, prepoznajem potrebe Banjalučana, aktivan sam bio i u komšiluku i opet niko nije prepoznao to što bih radio bez ikakvih finansijskih ili bilo kakvih drugih pobuda”, rekao je Dragoljić za Glas Srpske.

