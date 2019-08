Banjalučanin zamjenu kanalizacione cijevi platio 1.370 KM!

​BANJALUKA - Drži se za glavu kada majstori odu, otprilike je rečenica koja bi najbolje mogla opisati reakciju Banjalučanina kojem su majstori zamjenu kanalizacione cijevi naplatili čak 1.370 KM!

"Nisam pitao prije nego što su počeli radovi koliko bi to koštalo, nego tek kada su završili, i nisam mogao da vjerujem kada su mi ispostavili račun", priča ovaj Banjalučanin, koji je želio da ostane anoniman.

Dodaje da mu se tada pokvario i automobil, kojeg su automehaničari popravljali, tako da je i o tome vodio brigu u isto vrijeme i da je mislio da će ti radovi mnogo manje koštati.

Kaže da je pozvao majstore nakon što mu je pukla cijev u podrumu.

"Jesu oni morali bušiti i mali dio betona i zida izvana i iznutra da bi mogli zamijeniti kanalizacionu cijev, ali ovo je stvarno preskupo za dva dana posla, koji su obavila dva radnika za ukupno desetak sati", žali se ovaj Banjalučanin.

Priča da su mu majstori dostavili račun sa 28 stavki, tj. građevinski dnevnik u kojem se, između ostalog, navodi da je cijena nabavke i ugradnje odvodne cijevi promjera 125 u vanjskom dijelu s fazonskim komadima 180 KM, a nabavka i ugradnja odvodne cijevi promjera 110 sa redukcijom i fazonskim komadima u unutrašnjem dijelu kuće 110 KM.

"Ne znam kako su cijevi i njihovo postavljanje mogli naplatiti ukupno 290 maraka", priča ovaj Banjalučanin.

Inače, u firmama koje prodaju građu rekli su nam da metar odvodne cijevi ne košta više od 10 KM.

Kao prva stavka na računu su navedeni demontaža i vađenje betonskih kockica i šljunka, što je naplaćeno 20 KM.

"U suštini, oni su samo izvadili šest betonskih kocaka, koje ukupno imaju metar kvadratni, i sklonili šljunak ispod njih i to naplatili 20 KM", kaže ovaj Banjalučanin i dodaje da je samo skidanje zaštitne trake, koje je navedeno kao druga stavka, koštalo 10 KM.

Između ostalog, kako piše u građevinskom dnevniku, ištemavanje betonske ploče od oko jedan metar, ručni iskop zemlje i šljunka i probijanje betonskog temelja na kući koštali su 240 KM.

Skidanje stare keramičke kanalizacione cijevi i stare gusene cijevi unutar kuće naplaćeno je 70 KM.

"Zatrpavanje rupe, koja ima oko metar, naplaćeno je 40 KM, a njeno betoniranje 50 KM", kaže ovaj Banjalučanin.

Zadnja stavka - sakupljanje viška šute, starih cijevi, zemlje i ostalog otpada te odvoz deponije ga je posebno iznenadila...

"To sve skupa ne može stati ni u jedne tačke i to su naplatili 50 KM", priča on.

U građevinskim firmama u Banjaluci kažu da kod njih ovi radovi koštaju oko 300 do 350 KM i upozoravaju građane da se najprije dobro raspitaju za cijene prije nego što pozovu majstore ili barem prije nego što počnu izvoditi radove.

"Savjetovao bih svoje sugrađane da pitaju majstore čim dođu koliko bi ti radovi otprilike koštali da se ne iznenade ovako kao ja", poručio je na kraju ovaj Banjalučanin.