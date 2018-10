Banjalučanke osvojile bronzu na SP: Ples je ljubav zbog koje se vrijedi svega odricati

Vedrani Grbić (18) i Tamari Đaković (17), mladim plesačicama Plesnog kluba "Gemma" iz Banjaluke, koje su osvojile bronzu u seniorskoj kategoriji na Svjetskom prvenstvu u plesu u Pragu, ljubav prema plesu rodila se još kao petogodišnjim djevojčicama, kada su se upisale u ovu plesnu školu.

Vedrana kaže da se ova ljubav rodila sasvim slučajno dok je šetala sa mamom i vidjela da je u toku upis u školu plesa.

"Dok sam šetala sa mamom, vidjele smo plakat za upis u plesnu školu 'Gemma', ja sam to tako silno htjela, da me ona upisala. Od tada do danas se neprestano bavim plesom. Tamara i ja se bavimo šou-densom i savremenim plesom. Kao duo igramo već 10 godina. Ove godine smo dostigle naš najvažniji i najbitniji rezultat, bronzu na Svjetskom prvenstvu u Pragu", priča Vedrana, učenica četvrtog razreda srednje Ekonomske škole u Banjaluci.

Tamara, njena drugarica i plesna partnerka, kaže da su se njih dvije upoznale u plesnoj školi, te da se i njena ljubav prema plesu rodila slučajno.

"Bavim se plesom od pete godine. Slučajno sam upisala plesnu školu, jer se moja komšinica upisala. Od početka je trenerica vidjela da Vedrana i ja ličimo, tako je i počeo taj duo ples, jer smo bile slične građe i visine", priča Tamara, učenica četvrtog razreda Medicinske škole u Banjaluci.

Dodaje da su od 10 godina, koliko se bave šou-densom, osam godina bile državne prvakinje BiH.

"Neke od naših najvažnijih rezultata postigle smo u duo kategoriji, a među njima je četvrto mjesto na prvenstvu 2011. godine u Beogradu. Pored toga, tri godine smo bile na 10. mjestu na Svjetskom prvenstvu. Ovo je za nas najvažniji rezultat, treće mjesto u seniorskoj grupi na Svjetskom prvenstvu", kazala je Tamara.

Vedrana objašnjava da je seniorska kategorija najteža jer se u njoj takmiče mnogo iskusniji plesači od njih.

"Jako smo ponosne što smo ostvarile ovaj rezultat jer je konkurencija bila izuzetno teška i iskreno nismo očekivale medalju, ali nam je drago što smo je osvojile. Kada su prozivali prvih šest mjesta na ovom takmičenju bile smo nervozne, a kada smo saznale da smo osvojile jedno od prva tri mjesta počele smo da vrištimo i plačemo od sreće", ističe Vedrana.

Mlade plesačice kažu da je za bavljenje plesom najvažnija ljubav i trud, jer su treninzi izuzetno iscrpni, a ako se još tome dodaju školske obaveze, dobra organizacija je ključ uspjeha.

"Intenzivno treniranje snage, kondicije, tehnike plesa počelo je u avgustu, spremale smo se dva mjeseca za svjetsko. Često smo treninge imale dva puta dnevno. To predstavlja veliko odricanje, jer još idemo u školu, ali mi sve stižemo. Sedmicu ranije planiramo za narednu sedmicu jer se moramo uskladiti, a nekada na treningu ostanemo do 11, pola 12 naveče", kaže Vedrana.

Dodaju da ljudi, posebno u BiH, nemaju predstavu kako je ples zahtjevan sport, te da i sama država olako pristupa ovom iscrpnom sportu.

"Naporno je, pripreme imamo kao jedna fudbalska reprezentacija. Trčimo po 10 krugova oko parka 'Mladen Stojanović', radimo vježbe snage, izdržljivosti i tehnike plesa. Osnova našeg plesa je osnova baleta, a balet je sam od sebe težak, a šou-dens pored baleta kombinuje i glumu i gimnastiku. Ako želite dobre rezultate u plesu, važno je da to prije svega volite, ali i da se tome stvarno posvetite, jer je teško", priča Tamara.

Dodaje da upravo zato što dolaze iz male zemlje i nemaju idealne uslove za treniranje, ova nagrada ih je učinila još ponosnijima.

Prema njihovim riječima, pored truda i odricanja, najvažnija stvar ako se bavite plesom je i podrška najbližih, ali i trenerice.

"Podrška najbližih je značajna, prvenstveno roditelja. Oni su nas vodili na treninge, finansirali su sve, kostime, koreografije, rekvizite, takmičenja i bili su nam podrška na takmičenjima. Svjesni smo da od plesa ne možemo da živimo, a naši roditelji su shvatili da je to čista ljubav. Od plesa ne dobijamo ništa materijalno, ali volimo to da radimo i oni su to podržali", kaže Tamara.

Podršku trenerice Ane Mazalica i kolega iz plesnog kluba imale su i na Svjetskom prvenstvu.

"Trenerica nas motiviše uvijek tokom takmičenja. Na Svjetskom prvenstvu prije finalnog nastupa moj kostim se rašio dužinom rajsferšlusa, da trenerica nije bila tu da sašije kostim za pet minuta, ne znam šta bih uradila", kroz smijeh priča Tamara.

Ana Mazalica, koreograf i trener u Plesnom klubu "Gemma", koja je osmislila koreografiju "Alter ego", koju su plesačice izvele na Svjetskom prvenstvu u Pragu, kaže da s Vedranom i Tamarom radi već 12 godina, te da su se one nakon nekoliko godina bavljenja plesom istakle svojim talentom i trudom.

"Nakon nekoliko godina njihovog treniranja istakle su se svojim sposobnostima i sličnostima pa sam odlučila da igraju u paru. Iza sebe imaju četiri-pet finala na evropskim i svjetskim prvenstvima, imaju medalju i u grupnoj kategoriji. Do sada smo tri puta osvajali bronzu, ali u grupnim kategorijama, ovo je prvi put da je neko iz našeg plesnog kluba osvojio bronzu u seniorskoj duo kategoriji", rekla je Mazalica.

Dodala je da ples nije kao drugi sportovi i da se ples stalno razvija zbog čega se moraju pratiti trendovi.

"Do sada sam radila skoro sve njihove koreografije. Ovu koreografiju počele smo raditi u februaru, a prvi put su je izvele u junu na Državnom takmičenju BiH, gdje su osvojile prvo mjesto. U avgustu su počele pripreme za Svjetsko prvenstvo. U ovoj koreografiji, pod nazivom 'Alter ego', Vedrana igra Tamarino drugo ja, ona je njen odraz u ogledalu koji ulazi na drugu stranu", objasnila je ponosna trenerica.

Vedrana i Tamara kažu da se plesom namjeravaju baviti i u budućnosti, jedino im, kažu, nedostaje finansijske podrške.

"Mi smo zbog finansija takmičenja sveli na minimum, tako da godišnje idemo na svega tri ili četiri takmičenja. Skoro sve moramo sami da plaćamo, koreografije, kostime, rekvizite, učešća na takmičenjima, iako se trudimo da uštedimo, bilo bi dobro da nas neko finansira. Moramo naglasiti da unazad nekoliko godina imamo veliku podršku grada Banjaluka", rekla je Tamara.

Dodala je da u budućnosti želi da proširi svoja znanja iz plesa, te da ih podijeli s narednim generacijama plesača.

Vedrana kaže da će vidjeti gdje će je život nakon srednje škole odvesti, ali da se zbog ljubavi prema plesu misli njime baviti pa makar rekreativno.