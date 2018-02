Banjaluci dovoljno šest mostova

BANJALUKA - Venecija most, most Patre (Gradski most), most Rebrovac, Zeleni most, most u Srpskim toplicama i most u Docu - čine šest gradskih mostova koji bi, s obzirom na razvoj grada i potrebe komunikacije i povezanosti dvije obale, sasvim zadovoljavali potrebe grada.

Rekao je ovo za "Nezavisne" Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, i dodao da je planirano da most u Docu, koji još nije izgrađen, bude između Gradskog i Venecije.

Do ove procjene su, kaže Sandić, došli analizom Odjeljenja, a na osnovu strategije, koju je usvojila Skupština grada.

"Most u Docu je predviđen petogodišnjom strategijom razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva i gradskih ulica", pojasnio je Sandić.

Prema njegovim riječima, novi most bi se, prema planu, prostirao ispod tvrđave Kastel, a na drugoj strani izlazio bi na Mačvansku ulicu, koja se nalazi pored Psihijatrije, koja treba da se preseli.

"Nakon što se preseli, taj prostor treba prvo da dobije regulacioni plan. To je velika površina i nama to daje mogućnost da se Mačvanska ulica proširi i da dobijemo pravu saobraćajnicu na koju će most izlaziti", kazao je Sandić.

Dodao je da bi izgradnjom tog mosta bili rasterećeni Gradski i Venecija most.

"U cilju rasterećenja saobraćaja u centru razmišljamo o izgradnji mosta između Gradskog i Venecija mosta kao o sljedećem projektu nakon novog Zelenog mosta. Most u Docu je jedan od bitnih gradskih projekata u našem cilju da nakon završetka Zelenog mosta imamo praktično šest pravih gradskih mostova", pojasnio je Sandić.

Naglasio je da bi most u Srpskim toplicama, prema mišljenju Odjeljenja, trebalo da bude sa dvosmjernim saobraćajem.

"Zasad je to onemogućeno, a u nekim dugoročnim planovima, zavisno od budžeta, planiramo da i taj most ima dvije saobraćaje trake. Kada govorimo o ostalim mostovima u prigradskim naseljima, most kod 'Vitaminke' je takođe sastavni dio petogodišnje strategije", zaključio je Sandić.

Mostovi