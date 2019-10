Banjaluci sertifikat grada sa povoljnim poslovnim okruženjem

Predstavnicima Grada Banjaluke danas je u Budvi svečano uručen sertifikat grada sa povoljnim poslovnim okruženjem, nakon što je početkom godine naš grad uspješno prošao proces BFC SEE resertifikacije i time potvrdio taj status.

Sertifikat je u ime Grada primio načelnik Odjeljenja za privredu Radenko Komljenović, koji je istakao da je Banjaluka u skladu sa verifikacionim izvještajem, prošla proces sertifikacije prema novom izdanju BFC standarda i ostvario ukupnu ocjenu ispunjenosti zadatih kriterijuma u iznosu od 94 odsto od maksimalnih 100 poena.

Komljenović je rekao da gradska administracija aktivno radi na procesu prepoznavanja Banjaluke kao lokalne zajednice koja želi da uredi svoje procedure, te da sve što se nudi investitorima bude u skladu sa zakonom i vođeno kao transparentan proces.

"To je još jednom identifikovano i kroz obnavljanje BFC sertifikata, procesa u kojem je učestvovala cijela administracija u saradnji sa nadležnim gradskim institucijama. Sertifikat je kao neka vrsta sigurnosti investitorima da dođu do potrebnih podatka o Banjaluci kao destinaciji koja je ispunila sve zadate kriterijume i da smo spremni da im pružimo maksimalnu podršku u zahtjevima koji se tiču gradske administracije", zaključio je on.

Svečana dodjela BFC SEE sertifikata o povoljnom poslovnom okruženju najboljim gradovima i opštinama iz regiona upriličena je u okviru „IX Konferencije o ekonomiji Montenegro 2019: „Sinergija – ključ uspjeha regiona“, koja se danas i sutra održava u Budvi.

Međunarodni sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju BFC SEE važi za naredne tri godine. Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se provodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, i BiH.