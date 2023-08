Banjalučka sjednica opet prekinuta

BANJALUKA - Sjednica Skupština Grada ponovo je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a termin nastavka biće naknadno poznat.

Tokom današnje sedmice pred odbornicima je bilo preostalih 17 tačaka dnevnog reda, međutim zbog nedostatka kvoruma zasjedanje nije završeno.

"Još jedna nezavršena sjednica je iza nas. Ko hoće da vidi, može da vidi do koga je. Juče smo napravili dogovor da danas okančamo zasjedanje, ali nažalost odbornici SNSD – a tražili su način da sjednicu obustave. Nakon što nije dobio odgovor na odborničko pitanje kakvo je želio, predsjednik Skupštine je prekinuo sjednicu, " rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Tom prilikom on je istakao da je ovo još jedna u nizu višečasovnih sjednica koja je završena neuspješno.

"Treća sjednica za redom propada zbog nedostatka kvoruma, pa se pitam čija je to odgovornost i nesposobnost? Ukoliko nema materijala za rad odgovornost je moja, ukoliko nema kvoruma to je u nadležnosti rukovodstva Skupštine" istakao je on.

Kako je kazao, posve je jasno da skupštinska većina predvođena SNSD-om neće da riješi pitanje stipendija, subvencija poslovnim subjektima Gajeve ulice, javnog prevoza po povlaštenim cijenima, dvorane na Laušu, ali ni slučaj kina „Kozara“ koji prvenstveno žele građani.

"Nažalost, zbog takvog stava od septembra neće biti karata za javni prevoz po povlaštenim cijenima, nema ni konkursa za učeničke stipendije za koje imamo novac, ne žele da usvoje odluku o upravljanju dvoranom na Laušu, kako bi djeca OŠ Sveti Sava mogla normalno započeti školsku godinu, a odbili su i prijedlog dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gajevoj ulici, koji zbog rekonstrukcije posluju u otežanim uslovima", rekao je Stanivuković.

Podsjecamo današnje zasjedanje gradskog parlamenta bilo je veoma burno, počevši od toga da je Ljubo Ninkovic predsjednik Skupštine grada odmah na početku tražio da se sa iste udalji Bojan Kresojevic gradsku menadžer, pa je nakon dogovora dopustio da bude na sjednici, ali nije imao pravo da na istoj učestvuje. Zatim je odbornik Saša Lazić udario šakom od sto kada je vidio da u skupštinoj sali ima samo 13 odbornika, te je zbog toga pozlilo njegovoj koleginici iz PDP-a Smiljani Moravac - Babić, te je zbog toga morala da pomoć potrazi od ljekara u hitnoj.