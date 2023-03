Banjalučki Inspektori na terenu: Najčešći problem gradnja bez građevinske dozvole

Na području grada prošle godine izvršeno je više od 1.590 kontrola građevinskih objekata, a nepravilnosti su se u većini slučajeva odnosile na nepostojanje građevinske dozvole.

Kazali su ovo za "Nezavisne novine" iz Gradske uprave, povodom rada urbanističko-građevinske inspekcije.

Pitanje kontrole gradilišta naročito je značajno kada uzmemo u obzir zemljotrese koje su tresli tlo u pojedinim dijelovima Evrope, što je poteglo i pitanje kvaliteta zgrada u Banjaluci.

"Izvršeno je 1.598 kontrola iz oblasti građenja, nakon čega je izdato ukupno 30 prekršajnih naloga za pravna i fizička lica", kazali su iz nadležnog odjeljenja Gradske uprave. S tim u vezi, gotovo svi prekršajni nalozi su se odnosili na izgradnju objekta bez prethodno obezbijeđene građevinske dozvole i lokacijskih uslova.

U vezi s prethodnim događajima istakli su da nadležna inspekcija ipak nije dobila nikakva posebna uputstva od Inspektora Srpske da izvrši prioritetne kontrole, ali dodaju da će oni svakako nastaviti redovnu kontrolu, s naglaskom na određene pojedinosti.

"Kontrole će se odnositi na početak građenja kolektivnih stambenih, stambeno-poslovnih objekata, poslovnih objekata, te objekata društvene infrastrukture", kazali su oni. A kako naglašavaju, nadzor će biti usmjeren i na objekte gdje su investitori fizička lica.

Napominjemo da je Zakonom o uređenju prostora i građenju RS propisana kaznena odredba za pravna i fizička lica koja kao investitori, izvođači, nadzorni organi učestvuju u postupku građenja, kao i za ona lica koja učestvuju u izradi dokumenata prostornog uređenja i tehničke dokumentacije.

Fizičko lice, kao investitor, može biti kažnjeno od 500 do 5.000 KM, dok je kazna za pravna lica, kao investitore od 5.000 do 30.000 KM, a kažnjivo je i pravno lice koje vrši izradu ili reviziju tehničke dokumentacije i to u iznosu od 5.000 do 15.000 KM.

Za utvrđenu nepravilnost predviđene su kazne i fizičkim licima unutar pravnog lica, i to u iznosu od 500 do 1.500 KM, a data je i mogućnost izricanja zaštitne mjere zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci.

Novčane kazne za pravno lice kao izvođača su od 1.000 do 30.000 KM, a za pravna lica koja vrše stručni nadzor kazna ide od 5.000 do 15.000 KM. Dalje, pravna lica koja vrše izradu dokumenata prostornog uređenja mogu biti kažnjena od 10.000 do 30.000 KM.

U vezi sa zemljotresima koji su pogodili Tursku, stručnjaci apeluju na važnost poštovanja propisa u gradnji, jer kako kažu, ovi zemljotresi imaju uticaja i na seizmičnost kod nas.

Poslije svakog jakog zemljotresa, kako ističu, nastupa period naknadnih udara.

"Zemljotresi ne ubijaju, ubijaju seizmički neotporne građevine. Građevinski objekti koji su izgrađeni u skladu s pravilnicima u toku zemljotresa mogu da pretrpe oštećenja, ali ne smiju da se sruše i ugroze ljudske živote", poručila je ranije u razgovoru za "Nezavisne" seizmolog Snježana Cvijić Amulić.*