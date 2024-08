Banjalučki RK "Buk": Ljubav, uzbuđenje i odgovornost u svakom zaronu (FOTO)

BANJALUKA - Entuzijazam ronilaca te ljubav prema hobiju koji spaja različite profile ljudi zadržao se u Ronilački klub (RK) "Buk" još od njegovog osnivanja 1976. godine, što je pravi pokazatelj snage ovog kluba i neraskidive veze međusobnog odnosa ronilaca i njihovog uživanja u ronjenju.

Ronjenje, za članove ovog kluba, kojih trenutno ima 110, više je od hobija, to je smisao njihovog života, a njihova plemenitost ogleda se u brojnim ekološkim akcijama, koje organizuju samostalno, bez ikakve naknade i molbe, kako na Vrbasu tako i u drugim gradovima i državama.

"Vodimo većinu ekoloških akcija tokom godine gdje prijavljujemo i vadimo krupni otpad iz Vrbasa. Prošle godine smo organizovali i akciju u Crnoj Gori", pričaju za "Nezavisne novine" Uroš Jelić, predsjednik kluba, i Branislav Rađević, član UO, koji obavlja poslove vezane za obuku i obrazovanje u sticanju ronilačkih kategorija.

Dodaju da nemaju nikakav interes, sem da se druže i rone.

"Mi se okupljamo da bismo uživali u hobiju, razvijaju se druženja, držimo se zajedno i to je naša najveća snaga. Nema ništa ljepše, nego kada nas 60 zajedno ronimo. Okupe se razni profili ljudi doktori, studenti, pravnici, konobari, a samo nas jedna stvar spaja, a to je ronjenje", objasnili su oni.

Članovi ovog kluba posjeduju veliko znanje i vještine, jer ronjenje je veliki rizik i kao aktivnost zahtijeva zdrav život.

"Kada uđete u vodu i počnete roniti, testiraćete sami svoje zdravlje, od disajnih puteva do fizičke sposobnosti i psihe", objasnili su oni te dodali da u klubu postoje ronioci koji rone po 40 godina.

Prošle godine klub je evidentirao 1.260 ronjenja bez ijednog incidenta.

"Sam klub učestvuje u sistemu civilne zaštite i naši članovi pomažu građanima RS u slučaju elementarnih nepogoda, te je klub uvršten u spisak klubova od posebnog interesa za grad Banjaluka i RS", naveli su oni.

Kažu da su za vrijeme poplava 2014. godine od predsjednika RS dobili Plaketu zasluga za narod, što je najviše odlikovanje koje jedno udruženje može da primi.

"U našem ronilačkom klubu postoji ekipa koja se bavi raftingom, a obučavamo ljude i za spasavanje na vodi. Članovi smo Međunarodne asocijacije 'International Life Saving', čije su licence priznate u cijelom svijetu", kazali su oni te dodali da, pored rekreativnog ronjenja, imaju tehničko ronjenje, koje je daleko ozbiljnije.

"Ronimo na velikim dubinama, do 120 metara, zatim u pećinama dužinom 1.000 metara, te ispod leda. To su ekipe kod kojih je strast prema ronjenju izuzetno velika i putem treninga, edukacija i upotrebom različitih plinskih mješavina u mogućnosti smo da ronimo po pet-šest sati na velikim dubinama te smo po ovome jedinstveni na prostoru bivše Jugoslavije", ispričali su oni za "Nezavisne novine".

Kako dodaju, prve vježbe rade na rijeci Vrbas, a nakon toga odlaze na jednodnevne izlete.

"Idemo na Unu, na jezera u BiH, a nakon toga na stažna ronjenja, koja traju sedam do 15 dana, na Jadran. Idemo u Crnu Goru i Hrvatsku, sve to je po pristupačnim cijenama za naše članove", objasnili su oni te dodali da rone i do olupina u moru.

"Razlika između rekreativnog ronjenja i tehničkog je ta što u rekreativnom ronjenju vi možete u svakom trenutku da prekinete aktivnost, dok u tehničkom morate ispoštovati plan, jer možete dobiti povredu ili čak smrt. Tehničko ronjenje je zahtjevno i nosi sa sobom rizik, a u ovom klubu se 10 ljudi bavi ovakvom vrstom ronjenja. Sposobni smo da ronimo na velikim distancama u pećinama i na velikim dubinama, te za ronilačke radove, poput pregleda hidrocentrala, vađenje utopljenika, automobila, kamiona", ispričali su oni te dodali da posjeduju najkvalitetniju opremu, koja po osobi vrijedi do 30.000 evra.

"Ovaj klub, takođe, postoji da obučava nove kadrove, a minimalna životna dob za prijavljivanje je 16 godina, ali uz saglasnost roditelja. Praktični dio se prvo obavlja u Gradskom olimpijskom bazenu, te osoba dobija sertifikat za ronjenje do 20 metara dubine. Sticanjem staža i daljim bavljenjem ovim sportom polaznik ide ka sticanju naprednijih kategorija", objasnili su oni te dodali da članarina iznosi 50 KM po osobi na godišnjem nivou.

