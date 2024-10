BANJALUKA - Udruženju za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "banjalučkih ćevapa" dodijeljeno je rješenje za registraciju garantovano tradicionalnog specijaliteta banjalučki ćevap.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, istakao je da je uručena potvrda odnosno sertifikat da je banjalučki ćevap od danas zaštićen brend, što će imati veliki značaj za proizvođače ovog specijaliteta.

"Ovo će imati potencijal da se proširi i na druge aspekte zaštite intelektualne svoine i brenda kada ne riječ o našem gradu”, rekao je on te dodao da će ovo značiti da će svaki proizvođač koji odluči nazvati svoj proizvod banjalučki ćevap morati poštovati propisanu proceduru, proces proizvodnje, sastojke i recept.

"Sve ovo doprinosi i brendiranju Banjaluke. Ovim procesom je omogućeno geografsko prenošenje banjalučkog ćevapa, te on nije vezan samo za Banjaluku, što znači gdje god na svijetu pravili ovaj proizvod morate poštovati pravila za njegovu izradu", istakao je on, te dodao da na taj se način podiže prepoznatljivost Banjaluke.

Dragan Brenja, predstavnik Agencije za bezbjednost hrane BiH, istakao je da je ovaj proces dugo trajao, ali da je bilo zadovoljstvo raditi.

"Ova oznaka ne znači mjesto proizvodnje, to jest ne znači da se ćevap može proizvoditi samo u Banjaluci. On se može proizvoditi bilo gdje, ali kako bi se zvao banjalučki mora da ispunjava striktne uslove što se tiče recepta, izgleda i načina pripreme", objasnio je on.

Nebojša Kuštrinović, promoter ovog specijaliteta, zadovoljan je što je banjalučki ćevap konačno postao zaštićen brend.

"Ko god da je bio u Banjaluci a nije probao banjalučki ćevap, kao da nije ni bio", istakao je ovom prilikom Kuštrinović, koji je naglasio da banjalučki ćevap čine pločice od junetine, kao da je uz njega obavezna salata, odnosno specijalno rezani luk i na kraju, da se jede rukama.

Zaštitom svog proizovda zadovoljni su i proizvođači iz Udruženja za zaštitu banjalučkog ćevapa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.