Banjalučki odbornici o Nacrtu budžeta: Za kapitalna ulaganja 19 miliona KM

BANJALUKA - Iz budžeta grada za iduću godinu za kapitalne projekte planirano je oko 19 miliona maraka, kazao je danas gradonačelnik Igor Radojičić tokom rasprave o Nacrtu budžeta grada za 2019. godinu na sjednici gradskog parlamenta.

Dodao je da je Nacrt budžeta za 2019, u iznosu od 131.615.000 KM, nešto veći ili otprilike u istom okviru na kom je osnovni ovogodišnji budžet.

"Imamo plan kapitalnih investicija usvojenih za tri godine i on sadrži čitav set različitih projekata: od velikih koji se finansiraju kroz eksterne izvore finansiranja kao što su kongresna dvorana ili novi most u Docu, pa sve do sitnih projekata", istakao je Radojičić.

Pojasnio je da su potrebe veće i da se čeka završetak pregovora s Evropskom bankom za obnovu i razvoj o jednom većem kreditu s povoljnim aranžmanom od 20 miliona KM u dvije tranše više godina povlačenja, koji bi se odnosio na vodosnabdijevanje i mostove.

"To su kapitalni projekti koji se ne mogu finansirati samo iz budžeta jer se radi o velikim iznosima. Početkom iduće godine mogli bismo imati taj kredit u proceduri jer ga moraju odobriti svi nivoi vlasti", rekao je on.

Iz budžeta za narednu godinu planiran je nastavak niz projekata iz vodosnabdijevanja, zatim oko 800.000 KM za dogradnju i rekonstrukciju vrtića u gradu, te izgradnja novog vrtića, kao i više od milion KM za rekonstrukciju i obnovu saobraćajnica.

Odbornici su razmatrali i drugi rebalans budžeta za ovu godinu, kojim se ovogodišnji budžet povećava za 2,7 miliona KM.

Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada, kazao je da će 26. decembra biti održana zadnja sjednica parlamenta u ovoj godini, na kojoj će biti razmatran i Prijedlog budžeta grada za iduću godinu.

"Grad kroz ovaj budžet razmišlja i o društvenoj i privrednoj komponenti, ali ni u jednom trenutku se ne zapostavlja ni socijalna, tako da ovaj budžet može da zadovolji sve komponente grada za narednu godinu", kazao je Talić.

Na dnevnom redu današnje sjednice bio je i prijedlog rješenja o razrješenju Natalije Trivić, načelnice Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, koja je izabrana za poslanika u Narodnoj skupštini RS i prijedlog rješenja o imenovanju Nevena Stanića, generalnog sekretara US, za vršioca dužnosti načelnika tog odjeljenja.

Vraćeni mandati

Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada, na početku sjednice obavijestio je prisutne da su odbornici Draško Stanivuković iz PDP-a i Marinko Dragišić iz Ujedinjene Srpske vratili odborničke mandate zbog odlaska na mjesto poslanika u Narodnu skupštinu RS.

U skladu s Izbornim zakonom, u njihove klupe u gradskom parlamentu treba da sjednu sljedeći s liste lokalnih izbora iz 2016. godine. Stanivukovića je naslijedio Jovo Savanović, a na Dragišićevo mjesto bi trebalo da dođe Branko Vještica.