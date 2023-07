Banjalučki odbornici raspravljali o produženom radnom vremenu za kafane

BANJALUKA - Dragoslav Topić, odbornik SNSD, rekao je da na današnjoj redovnoj sjednici još nisu usvojili dnevni red.

Nada se da će dnevni red biti usvojen, jer dolazilo do dopuna sa nekoliko tačaka.

"U toku je procedura, te će se održati dvije komisije, komisija za propise koja ke već zasjedala i podržala prijedlog kada je upitanju dodjela prostora za klub Slavija, i komisija za sport, a nakon toga očekujemo glasanje i izjašnjavanje o dnevnom redu", rekao je on.

Kako je rekao, kada je riječ o odluci koja se odnosi na produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata gradonačelnik Draško Stanivuković je predložio jednu odluku koja se tiče ugostiteljskih objekata koji se nalaze u Ulici Bana Lazarevića i u Zanatskom centru, ali su odbornici istakli da treba doći do dopune, kako ne bi došlo do diskriminacije ostalih objekata u centru grada.

"SNSD će predložiti proširenje tog obuhvata i odluka bi trebala da glasi da produženje rada ugostiteljskih objekata treba obuhvatiti i Ulice Bulevar cara Dušana, Kralja Petra I Karađorđevića, Isaije Mitrovića, Cara Lazara uz Vrbas, Save Kovačevića, Novice Cerovića, Pave Radana, Jovana Dučića, Ranka Šipke i Krajiških brigada, te Park Mladena Stojanovića", rekao je on.

Dodaje da će ostati isto vrijeme za ugostiteljske objekte koji se nalaze kod stambenih zgrada

"Očekivaćemo da inspekcije povećaju kontrole", istakao je Topić.

Dragan Milanović, šef kluba odbornika PDP-a, kaže da je danas na dnevnom redu odluka o produženju radnog vremena za ugostiteljske objekte u užem centru grada.

"Ona je proizašla iz mog političkog pitanja prošle redovne sjednice, koja se održavala krajem marta, a opet na inicijativu ugostitelja iz užeg gradskog jezgra", rekao je Milanović.

Dodao je da su išli sa idejom da nije dobro da Banjaluka, pogotovo u ljetnjem periodu kada je povećan broj turista i oko praznika, nije dobro da ima tako ograničeno radno vrijeme, da se nigdje poslije ponoći ne može popiti piće.

"Zakon je definisao ko može da radi neograničeno, a to su bezinske stanice, autobuska i željeznička stanica i drugi", rekao je Milanović i naglasio da su odluke koje oni donose skupštinske i niži pravni akti, te moraju biti usklađeno sa zakonom.

Riječ je, kako kaže, o radnom vremenu od sedam do pet ujutru.

"To nije neograničeno i to je neki maksimum koji smo mogli da odredimo", kazao je on.

U prvom prijedlogu je kako objašnjava, stavili su da to bude od Jevrejske ulice do parkića i od Kralja Petra do ulice Franje Jukića.

"To je uže gradsko jezgro, gdje nema stambenih objekata, ali danas smo došli do dopune te odluke", kazao je Milanović i dodao da bi to bilo dobro za Banjaluku.

Objasnio da je to mogućnost, a ne obaveza.

"Niko ne mora da radi produženo ako neće", rekao je on.