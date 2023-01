Banjalučki penzioneri zbunjeni, komplikovan put do pomoći

Zbunjeni banjalučki penzioneri upućuju pozive Udruženju penzionera u vezi sa problemom uplate jednokratne novčane pomoći koju je obećala Gradska uprava, a odbio Fond PIO, potvrđeno je za "Nezavisne novine", međutim, iz Fonda navode da nisu odbili saradnju.

Kako kaže Zoran Uletilović, predsjednik Udruženja penzionera, na pristigle pozive odgovara objašnjenjem trenutne situacije.

"U kontaktu sam i sa skupštinskom većinom i sa Gradskom upravom, koji su u saglasnosti da se ovakva vrsta pomoći uplati na račun, ali postoji problem kako naći modalitet da se uplati na ovaj način", kazao je Uletilović.

Kako pojašnjava, brojni penzioneri na kojima se ne vodi brojilo trebalo bi da dolaze i potpisuju izjave da bi se određeni iznos odbijao od brojila osobe sa kojom penzioner živi, te zbog toga nisu u saglasnosti da se podrška dobija u vidu smanjivanja računa za električnu energiju.

"Gradonačelnik je tražio od Fonda PIO da mu dostavi spisak penzionera, ali su oni istakli da nisu u mogućnosti da to urade, te se sada traži drugi način dolaska do svih potrebnih podataka, jer svi penzioneri ne primaju penziju preko jedne nego preko više banaka ili im poštar donosi na kućnu adresu", rekao je on.

Dakle, kako kaže, Gradskoj upravi su potrebni računi na koje treba da se uplate sredstva.

Podsjećamo da je gradski menadžer Bojan Kresojević ranije naglasio da je Gradska uprava opredijeljena da isplati jednokratnu novčanu pomoć penzionerima, kako je i ranije najavljeno, međutim, nije naišla na saradnju sa Fondom PIO.

Sa druge strane, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske (PIO RS) tvrdi da nikada nije odbio saradnju ni sa jednom institucijom, pa tako ni sa Gradskom upravom Banjaluka.

"Oštro demantujemo izjavu gradskog menadžera Bojana Kresojevića u kojoj navodi da Fond odbija saradnju na način da ne želi da isplati sredstva jednokratne pomoći za penzionere grada Banjaluka", naveli su iz Fonda PIO.

Dodaju da se u ovom slučaju radi o nepoznavanju propisa i površnosti u radu i da se želi prikazati kao odbijanje saradnje.

"Jedina je istina, da su iole pogledali propise bilo bi im jasno, da je to što se od nas traži nesprovodivo u skladu s postojećom zakonskom regulativom", ističu oni.

Predstavnici rukovodstva banjalučke filijale, kako navode iz Fonda, uredno su se odazvali sastanku u Gradskoj upravi i saslušali zahtjeve koji se odnose na isplatu jednokratne pomoći penzionerima koju je donijela Skupština grada.

"Sagledavši zahtjeve Fond je odgovorio da način na koji predlažu da se izvrši isplata jednokratne pomoći u skladu sa propisima nije moguć", naglašavaju iz Fonda.

Dodaju da je Fond budžetski korisnik i ne posjeduje svoj račun, te na taj način ne može ni primiti uplatu od Gradske uprave namijenjenu za jednokratnu isplatu penzionerima.

"I pored nerazumnih zahtjeva koje je iskazivala Gradska uprava, pri tome pokazujući elementarno nepoznavanje propisa o budžetskom poslovanju i zaštiti ličnih podataka, ne razlikujući šta su povjerljive informacije, a šta lični podaci, Fond je upoznao Gradsko udruženje penzionera Banjaluka i Udruženje penzionera Republike Srpske da će u interesu penzionera tražiti način da se na zadovoljstvo svih riješi ovaj problem, a da se pri tome ne krše propisi", navode iz Fonda.

Dodaju da banjalučkim penzionerima ne preostaje ništa drugo već da sačekaju da se gradonačelnik vrati sa odmora i odazove sastanku u Udruženju penzionera RS, gdje će direktor Fonda PIO u prisustvu predsjednika Gradskog udruženja penzionera predložiti jedini mogući način da se izvrši isplata u skladu sa propisima.