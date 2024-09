Banjalučki prevoznici: Penzioneri od oktobra moraju plaćati karte

BANJALUKA - Zbog duga grada Banjaluka od više od 1,6 miliona maraka, penzioneri će od 1. oktobra, morati plaćati karte javnog gradskog i prigradskog prevoza, saopštili su prevoznici javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na području Banjaluke.

Kako stoji u saopštenju, zaključno sa 30.septembrom ističu postojeći ugovori kojima su predviđene besplatne i povlaštene karte za prevoz penzionera i učenika, a novi još nije potpisan.

Kako navode, zbog toga će, mjesečne karte za oktobar, od sutra, 25.septembra prodavati po punoj cijeni, bez povlastica.

Navode da će od ove odluke učenici i studenti biti izuzeti, s obzirom da je počela školska godina.

Napominju da postojeće besplatne karte važe do kraja mjeseca septembra, te da one neće važiti od 1.oktobra 2024. godine, ukoliko grad Banjaluka ne reguliše finansijske obaveze prema njima I dok ne potpišu ugovore koji će to regulisati.

U saopštenju ističu da mole građane za strpljenje I da se nadaju da će do kraja mjeseca sa gradom Banjaluka regulistati sva sporna pitanja I potpisati nove ugovore.

