Banjalučki prevoznici od 1. jula zaustavljaju autobuse

BANJALUKA - Na današnjem sastanku prevoznika i predstavnika grada Banjaluke nije ponuđeno nikakvo rješenje, te će se prevoz najvjerovatnije obustaviti od 1. jula, potvrdio je za "Nezavisne novine" Dejan Mijić, direktor "Autoprevoza".

"Nije ponuđeno nikakvo rješenje", rekao je Mijić.

Inače, prevoznici su početkom juna poslali inicijativu gradu da cijena karata od jula ide na 2.30 KM.

"Što se tiče julskih karata, mi smo podnijeli zahtjev za korekciju cjenovnika još prvog jula, ali nam do danas nije ništa odgovoreno, niti nas je iko pozvao. Divljanje cijena je neizdrživo. Ako se ne dođe do korekcija do 25. juna, podnijećemo i novu tužbu za štetu nanesenu prevoznicima, jer nije ispoštovan ugovor", kazao je nedavno Mijić.