Banjalučki vrtići u srijedu u štrajku upozorenja

BANJALUKA - Štrajk upozorenja u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka biće održan u srijedu od sedam do osam časova, odlučeno je danas na sastanku Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije ove javne ustanove.

"Zaposleni u preškolskim ustanovama grada Banjaluka već duže vrijeme traže povećanje plata i potpisivanje novog pojedinačnog kolektivnog ugovora, kako bi se stekli uslovi za legalnu i zakonitu isplatu plata zaposlenima u ovoj ustanovi. Iako su predstavnici Sindikalne organizacije ove javne ustanove potpisali Izmjene i dopune pojedinačnog kolektivnog ugovora i dobili obećanje da će doći do povećanja plata, to se do danas nije desilo", navode iz Sinikata ove ustanove.

Podsjećaju da su zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka 17 godina nisu imali povećanje plata od strane svog osnivača i poslodavca.

"Ovim putem pozivamo sve da ostave po strani političko i stranačko prepucavanje, jer je jedini interes radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka da budu akedvatno plaćeni za svoj posao", zaključuju u ovom sinidikatu.