Banjalučkim penzionerima po 60 KM

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković i predstavnici Udruženja Penzionera su dogovorili da se svim penzionerima isplato jednokratna novčana pomoć od 60 KM.

Novac će penzioneru biti uplaćen na njihove račune, a kako je Stanivuković istakao dolaze praznici, te je najbolje vrijeme da se do kraja godine isplati podrška ovoj populaciji.

"Dogovorili smo se da ova podrška bude isplaćena do 31. decembra", rekao je on.

Dodaje da je postojala ideja da se uradi isto što i sa prevozom, tačnije da se penzionerima sa najnižom penzijom isplati podrška od 100 KM, a drugi bi dobili 50 KM.

"Hoćemo da budemo socijalno odgovorni, jer smo tako radili i sa platom u Gradskoj upravi. Oni sa najnižom platom dobili su veći procenat, a oni sa većom platom manji procenat", pojasni je on i dodao da je cilj dizanje standarda najnižih penzija i plata.

"U razgovoru sa penzionerima, oni su istakli kako žele da se svima isplati jednaka podrška, to je njihov stav, a moja želja je da se to ispuni2, rekao je on.

Dodaje da je odlučeno da svaki penzioner, a ima ih trenutno 41.274 u Banjaluci, dobije 60 KM podrške Grada.

2Ovo je maksimalan iznos koji Gradska uprava može u ovom trenutku obezbijediti, a uzimajući u obzir iznos budžeta, ovo je, srazmjerno veća podrška penzionerima nego što je Vlada RS isplatila u septembru", naglasio je Stanivuković.

"Osim ovog vida podrške Banjaluka je obezbijedila i besplatan javni prevoz za penzionere sa najnižom penzijom, dok je za ostale penzionere povoljniji, što će biti nastavljeno i u narednoj godini", istakao je on, te dodao da će Gradska uprava intenzivno raditi na razvoju koncepta "Kartice prijateljstva", sa kojom će penzioneri ostvarivati određene popuste pri kupovini.

"Već s proljeća biće razmatrano osnivanje dodatnog fonda iz kojeg bi se izdvajala sredstva podrške za penzionere sa nižim primanjima", poručio je Stanivuković, pojasnivši da će svakako za ovaj fond biti potrebno donijeti i kvalitetne pravilnike kako bi se u startu spriječile potencijalne zlupotrebe.

Radoslav Vuleta, predsjednik Mjesnog odbora penzionera Zalužani, zahvalio je gradonačelniku na razumijevanju i pronalasku načina za isplatu podrške.

"Za panezionere bilo bi neprihvatljivo da isplata ide na ime komunalnih usluga", rekao je on.

Milanko Zec, sekretar Udruženja penzionera grada Banjaluke, rekao je da su penzioneri zadovoljni što je Grad našao način da u izazovnim vremenima obezbijedi podršku jer Banjaluka ipak ima veliki broj penzionera, te su za ova izdvajanja potrebna i ogromna sredstva.

"Nama penzionerima bi značilo i osnivanje dodatnog fonda, kroz koji bi mogli pomoći ugroženije penzionere u situacijama poput odlaska na liječenje i slično", zaključio je on.