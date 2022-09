Banjalučkim privrednicima 1,2 milion KM subvencija

BANJALUKA - Gradonačelnik Draško Stanivuković uručio je rješenja o subvencijama poslovnim subjektima, za šta je iz budžeta Grada ove godine izdvojeno ukupno 1,2 miliona KM.

Danas su uručena rješenja za poslovne subjekte koja su dobili novčanu podršku po četiri linije, i to: za povećanje produktivnosti i podršku izvozu; za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti; subvencija ugostiteljima čiji je rad bio otežan usljed rekonstrukcije dijela Ulice Bana Milosavljevića, kao i subvencija za razvoj receptivnog turizma, dok će subvencije za samozapošljavanje biti uručene naredne sedmice.

"Grad Banjaluka nastavlja sa podrškom privredi kako bi brojne privredne aktivnosti na području grada bile snažnije", kazao je Stanivuković.

Kako je naglasio, podršku su dobile firme za povećanje produktivnost i one izvozno orjentisane.

"Pomogli smo i ugostiteljima koji posluju na novom šetalištu i Grad im je dao novčanu podršku s obzirom na to da nekoliko mjeseci nisu mogli da rade dok su trajali radovi. Podržani su i stari zanati, ali i turističke agencije koje su imale izazove u vrijeme korona virusa", naveo je on.

Preko 150 poslovnih subjekata, kako je istakao – dobiće pojedinačne iznose od nekoliko hiljada pa do 30.000 KM.

"Promijenili smo raniju praksu prema kojoj je maksimalan iznos za samozapošljavanje i bilo koji vid produktivnosti bio podržan sa maksimalno 5.000 KM, a sada je povećan. Za pojedine oblasti to jednostavno nije dovoljno i napravili smo novi pravilnik, ocjenjivali smo projekte na drugačiji način kako bi se izašlo u susret privrednicima", kazao je Stanivuković.

Cijeli ovaj proces, prema njegovim riječima urađen je u saradnji resornog odjeljenja Gradske uprave i Preuzetničkog centra, koji će i nakon dodjele ovih subvencija biti na usluzi ovim poslovnim subjektima.

Saradnik za privrednu i regionalnu saradnju, Nebojša Drinić poručio je kako je ovo veliki dan za privredu, ali i za Grad Banjaluku, jer je predstavljen jedan potpuno novi koncept u odnosu na prethodne godine.

"Ukoliko uzmemo u obzir da je do sada za ove namjene izdvajano oko 390 hiljada KM, a da je sada taj iznos povećan na 1,2 miliona, jasno je da je u foksu rada ove gradske administracije da osnažimo i ojačamo privredne kapacitete u gradu. To je osnov svega onog što prati razvoj jednog grada", rekao je Drinić.

Dodao je da su subvencije veće nego prethodnih godina.

"Visine, odnosno iznosi subvencija za samozapošljavanje su mnogo veće nego što je to bilo prethodnih godina. Do sada je taj iznos bio 5.000 KM, a sada mi dodjeljujemo 15 hiljada KM. Takođe, odlučili smo i da pomognemo privrednicima koji se bave izvozom i koji žele da povećaju produktivnost, te ćemo njih podržati sa 30.000 KM. Ukoliko uzmete u obzir taj iznos i povučete paralelu koliko je danas teško da vam odobre kredit, jasno vam je kolika je podrška i pomoć za njih", poručio je on.

Poručio je kako ništa ovo ne bi bilo moguće bez Preduzetničkog centra, koji je osnovan prije više od godinu dana i koji je do sada opravdao sva očekivanja.

Gradski menadžer Bojan Kresojević istakao je da je najveći akcenat u ovom programu subvencija stavljen na liniju koja je posvećena podršci produktivnosti izvozno-orjentisanih preduzeća.

"U okviru ove linije 24 poslovna subjekta dobila su ukupno više od pola miliona KM kako bi ojačali naše kapacitete za izvoz jer smo u Republici Srpskoj još uvijek na skromnom nivou, odnosno izvoz pokriva samo 80 odsto uvoza", kazao je on.

Podržan je, kako ističe – i razvoj turizma.

"Banjaluka ima ogromne potencijale koji do sada nisu iskorišteni u turizimu, zbog čega je uvedena nova linija podrške – receptivnom turizmu. Ideja je da se naše agencije povezuju sa inostranim i dovode strane turiste koji će ovdje provesti određeno vrijeme", rekao je gradski menadžer.

Arijana Kovačević iz preduzeće "Tehno inde" zahvalila je na subvenciji koju ju ta firma dobila, ističući da će sredstva uložiti u povećenje produktivnosti u proizvodnji.

Zahvalnost je izrazio i Dario Adamov u ime preduzeća "Eksport fenestra" koja je fokusirana na inostrano tržište.

"Subvencija nam mnogo znači. Osim novčane podrške, mnogo nam znači podrška koju ćemo dobiti u vidu mentorstva", zaključio je on.