"Banjalučko ljeto": Preventivne aktivnosti za treću životnu dob

BANJALUKA - U okviru "Banjalučkog ljeta", za sugrađane treće životne dobi biće realizovan projekat "Zdravo starenje", odnosno provođenje aktivnosti preventivno-korektivne gimnastike.

Cilj programa je, kako kažu iz Gradske uprave, da se sugrađanima treće životne dobi omogući da učestvuju u preventivnim aktivnostima koje utiču na kvalitetniji i zdraviji život, uz tačno određen skup fizičkih vježbi koje su dozirane prema intenzitetu, vrsti i trajanju.

"Vježbe se izvode su prvenstveno za kičmeni stub, grudni koš, kao i za gornje i donje ekstremitete, uključujući stopala", pojasnili su oni.

Dodaju da se takođe primjenjuju i vježbe za održavanje mišićne snage za pravilno držanje tijela i obavljanje svakodnevnih aktivnosti, kao i vježbe koordinacije i ravnoteže kojima se smanjuje opasnost od padova.

"Ovaj projekat se realizuje od početka jula do kraja avgusta 2023. godine u parku 'Mladen Stojanović', u jutarnjem terminu od devet časova, i to četiri puta sedmično, od ponedjeljka do četvrtka u trajanju od 35 do 45 minuta.

Grad Banjaluka je podržao ovaj projekat i realizuje ga u saradnji sa Centrom za socijalni rad.