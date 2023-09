Banjalučko naselje Kočićev vijenac dobilo moderne sportske terene

Na radost brojnih mještana, mališana i sportista, banjalučko naselje Kočićev vijenac dobilo je moderne sportske terene za fudbal i košarku.

Vrijednost projekta je 200.000 KM, a značajnu finansijsku podršku dala je i kompanija M:tel.

Član savjeta Mjesne zajednice Kočićev vijenac Vladimir Grabovica rekao je da ovo naselje zaslužuje teren poput ovog, koji će koristiti komšije, prijatelji i rekreativci koji će se svakodnevno okupljati.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je ovo jedan od pet obnovljenih sportskih terena.

"Uložili smo oko 200.000 KM, uz značajnu podršku kompanije M:tel, kojoj sam zahvalan. Ovdje su fudbalski, košarkaši tereni, dakle multifunkcionalno sportsko igralište. Podloga na terenu je u rangu one na kojoj se igra US open. To je podloga koja amortizuje određene pritiske i udarce, dakle, pruža potpunua bezbjednost za sve naše rekreativce", rekao je on.

Izvršni direktor za prodaju M:tela Miroslav Parezanović rekao je da ova komapnija kao društveno odgovorna pomaže sugrađane na različite načine.

"Na ovaj način, gradeći mjesta za igru, zabavu i druženje ostavljamo svojevrstan poklon za doprinos gradu za razvoj budućih generacija", rekao je Parezanović.