Banjaluka: Nastavak izgradnje saobraćajnice koja povezuju Petrićevac i Motike

BANJALUKA – Radovi na nastavku izgradnje saobraćajnice u Ulici kralja Aleksandra I Karađorđevića, koja povezuju naselja Petrićevac i Motike, počeli su danas.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je ovo od velikog značaja za ovaj dio grada.

"Danas u Motikama dolazimo do ovih divnih domaćina sa lijepim vijestima. Započeli smo jedan veliki projekat, a mogu da kažem da smo dosad u Motike uložili blizu tri miliona. Uradili smo više od kilometar puta, odnosno dionice koja je značajna, a koja je bila teška i izazovna jer je bilo potrebno da nastavimo i ovaj dio puta ka Motikama, jer smo još na na teritoriji Petrićevca. Prethodna dionica je bila dosta izazovna, ona je podrazumijevala pola miliona KM koje smo morali uložiti u izgradnju mosta, porpornih zidova, klizišta i slično", kazao je Stanivuković.

Kako je rekao, danas otpočinju radovi na još jednoj dionici ovog puta lakšoj, ali je naglasio i to da i ona ima određene izazove, a to je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

"U rješavanje imovinsko – pravnih odnosa takođe ulažemo značajna sredstva. Naša ideja je da pokušamo sa izvođačem radova, kompanijom 'MG Mind' da dođemo, vjerovatno u dvije etape, ove godine do granice sa Motikama, da kažemo svim mještanima da smo stigli i do Motika i da im poručimo da tu nećemo stati nego da idemo do kraja. Obećao sam ljudima da ćemo iz godine u godinu nastavljati tamo gdje stanemo i da ćemo svake godine da izdvajamo određena sredstva i da nikada ne stanemo sa izgradnjom puta. Svi veliki projekti idu po etapama, pa tako i ova dionica", kazao je Stanivuković, dodajući kako će paralelno sa ovim projektom biti rađeno i prvo dječije igralište.

"Uz sve to, saniraćemo i nekoliko važnih ulica, kako bočnih tako i sporednih. Dodatno, u ovom dijelu grada smo radili i na poboljšanju vodosnabdijevanja. Sve ovo govori da Banjaluka postaje jedno veliko gradilište, jer smo, pored ovih radova danas, juče ozvaničili i radove na izgradnji saobraćajnice u Česmi. Dinamiku radova na konkretno ovoj dionici ćemo prilagoditi saobraćajnim špicevima, dakle u nekoliko smjena ćemo raditi posao. Ponosan sam jer se nalazimo u jednom od najvećem investicionom ciklusu, ostvarujemo velike rezultate. Pozivam mještane na strpljenje dok radovi traju, jer je potrebno da razumijemo jedni drugi", kazao je Stanivuković.

Kako je rekao, u narednom periodu biće uvedene i dodatne autobuske linije, što je i bio zahtjev mještana ovog dijela grada.

Petar Vukčević, jedan od mještana, zahvalio je gradonačelniku na svemu onome što radi.

"Još 2006. godine je podignut kredit za ovu ulicu i nikada nije ništa riješeno. Mi čekamo 20 godina", kazao je on.

Sa njim je saglasan i Milan Krajinović, koji je poručio i to kako su mještani zadovoljni dosada urađenim i svjesni da je vrijedilo čekati.

"Stanujem u Motikama, tu sam 23 godine. Sami ste vidjeli koja je frekvencija saobraćaja na ovom dijelu. Mještani kažu da je vrijedilo čekati. Hvala ljudima iz Gradske uprave koji su se angažovali da se ovaj dio odradi", poručio je on.

Mirna Savić – Banjac ispred Savjeta mjesne zajednice Petrićevac, poručila je kako joj je problematika na ovom dijelu grada dobro poznata, te da su mještani zadovoljni urađenim.

"S obzirom da sam neko ko je član Savjeta mjesne zajednice Petrićevac i da ovdje živim već godinama, poznata mi je problematika, te znam koliko su zapravo Petrićevac i Motike vezani. Naselja se šire, a ljudi je sve više, što nam je drago. Mnogo godina su Motike bile zapuštene, a putna infrastruktura je najbitnija. Nikada nismo rekli da ćemo sve riješiti za dvije godine, za sve je potrebno vrijeme, ali kroz razgovor vidim da su ljudi srećni i da su reakcije pozitivne jer radimo mnogo toga za ova naselja", kazala je ona.

Podsjećamo, prošle godine uspješno je okončan višemilionski projekat rekonstrukcije dijela Ulice kralja Aleksandra I Karađorđevića, na koji su mještani mjesnih zajednica Petrićevac i Motike čekali godinama.

Ovaj veliki projekat, vrijedan oko tri miliona KM, obuhvatio je izgradnju nove moderne saobraćajnice u dužini od preko jednog kilometra, izgradnju mosta, trotoara, oborinske i fekalne kanalizacije, rekonstrukciju vodovoda, izradu autobuskih stajališta i dr.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.