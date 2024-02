Banjaluka: Počinju isplate stipendija i subvencija za vrtiće

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka počela je sa isplatama subvencija za stipendiste.

"Studenti, srednjoškolci, roditelji, vrtići, svi čekaju subvencije i svoj novac, grad nije mnoge obaveze izmirio zbog neusvajanja rebalansa budžeta za 2023.godinu", rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković, te dodao da se mnoge stvari ne mogu predvidjeti.

“Tako su za vrtić subvencije bile za 2.270 djece, a sada je to 2500. Treba naći novac za sve obaveze da se izmire te dolazi do problema u isplatama. Ninković se samo češlja dok selo gori. Banjaluka politički gori, a Ljubo se češlja”, rekao je Stanivuković.

Kako je dodao da ne zna šta da kaže ljudima jer 70 dana nema sjednice, a očito neće biti ni rebalnsa budžeta. Prema njegovim riječima svim stipendistima će već danas biti uplaćene dvije subvencije za dva mjeseca.

“Isplatićemo i subvencije za vrtiće, takođe za dva mjeseca, do kraja sedmice”, rekao je on.

Na računu, kako kaže, imaju 12 miliona.

“Potpisao sam mnoge odluke da se ljudima sve zaostale subvencije isplate, rekao je Stanivuković i naglasio da preuzima potpunu odgovornost za sve na čemu stoji njegov potpis.

"Nudim Ninkoviću da zajedno napravimo tužbu protiv mene jer će je sigurno poslije ovoga podići ističući kako nenamjenski trošimo sredstva", naveo je Stanivuković i rekao da će riješiti sve mimo Skupštine grada i ponovo pozvao sve odbornike da ze sjednica održi i da se riješe ključna pitanja.

“Ljudi iz SNSD-a su za povećanje subvencija, a nikada nisu došli na ideju subvencija, to je zanimljivo. Roditelji su tada bili u jednakom finansijskom problemu kao i sada, a subvencija je iznosila nula”, rekao je on, te dodao da je on ponosan što je uveo sufinansiranje za privatne vrtiće.

“Ja razumijem roditelje, spreman sam da zajedno prelazimo put do izjednačavanja cijena. Subvencije sada iznose 60 KM. Čuo sam roditelje koje ovo nazivaju milostinjom. Ništa nije za podcijeniti, svako ima pravo uzeti i ne uzeti. Donijećemo odluku da subvencije budu 100 KM”, rekao je on, te dodao da je ovo povećanje put do izjednačavanja subvencija.

