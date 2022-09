Banjaluka: Uskoro rang-lista za vantjelesnu oplodnju

Pristigli zahtjevi na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka vantjelesne oplodnje trenutno se razmatraju i boduju, potvrdili su iz Gradske uprave.

Kako oni navode, ukupno su pristigla 43 zahtjeva, a Komisija će u narednim danima nakon utvrđivanja da li dostavljeni zahtjevi ispunjavaju uslove sačiniti zapisnik i utvrditi rang-listu.

"U cilju podrške pronatalitetnoj politici, Gradska uprava je krajem maja ove godine raspisala javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje, koji je bio otvoren 90 dana", istakli su oni.

Ove godine, kako kažu iz Gradske uprave, izgrađen je novi Pravilnik o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici, prema kojem pravo za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje imaju žene do 45 godina. "To nije bio slučaj u prethodnom pravilniku, kojim su bile obuhvaćene žene do 42 godine u momentu podnošenja prijave na konkurs", kazali su iz Gradske uprave.

Rok za prijavu je, kako oni kažu, umjesto dosadašnje prakse od 30 dana bio produžen na 90 dana.

"Takođe, novina u ovom pravilniku je i da žena primalac reproduktivnih tkiva ili ćelija i embriona u heterolognoj vantjelesnoj oplodnji može ostvariti jednokratnu novčanu pomoć bez obzira na broj obavljenih postupaka BMPO na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja", istakli su iz Gradske uprave.