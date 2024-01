Banjaluka će plaćati liječenje djece i mladih oboljelih od dijabetesa

BANJALUKA - Grad Banjaluka preuzima na sebe troškove lijecenja osoba oboljelih od dijebetesa tipa 1 do 26. godina starosti.

Naime, kako je na društvenim mrežama napisao Draško Stanivukovic gradonačelnik Banjaluke ova odluka će zasigurno mnogo značiti mladim ljudima oboljelim od dijabetesa tipa 1, a kako bi mogli da kupe lijekove i senzore za kontinuirano mjerenje glukoze.

"Nažalost, sve je više oboljelih od dijabetesa, a lijekovi puno koštaju te zbog toga grad želi da preuzme na sebe troškove liječenja osobama do 26. godine starosti, s obzirom na to da Fond pokriva troškove do 18. godine", kazao je Stanivuković.

Kako je dodao, ova odluka je spremna još od decembra, ali zbog neodržavanja redovnih sjednica još uvijek nije došla na red.

"Mi smo obezbijedili potrebna novčana sredstva za ovu humanu mjeru koja će, uvjerujen sam, dobiti podršku odbornika Skupštine Grada Banjaluka", kazao je Stanivuković.

