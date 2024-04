Banjaluka daje podršku parovima u sticanju potomstva, pomjerena starosna granica

BANJALUKA – U cilju podrške pronatalitetnoj politici, a upravo zbog nepovoljnih demografskih tendencija, Grad Banjaluka i ove godine raspisao je Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje za šta je izdvojeno 150.000 KM.

Danijela Kajkut, ovlašteni potpisnik Odjeljenja za društvene djelatnosti, naglasila je da konkurs traje 90 dana i da je ove godine pravo prijave imaju žene do 45 godina starosti što predstavlja novinu u odnosu na ranije godine.

"To je izmjena u Pravilniku, s obzirom da su do sada bile obuhvaćene žene do 42 godine starosti. Dodatno, ove godine smo uveli još jednu novinu, a to je da žene koje su primaoci reproduktivnih tkiva, ćelija ili embriona u heterogenoj vantjelesnoj oplodnji, može ostvariti jednokratnu novčanu pomoć bez obzira na broj obavljenih postupaka vantjelesne oplodnje na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske", istakla je Kajkut.

Prema njenim riječima, pojedinačni iznos novčane pomoći iznosi četiri hiljade KM. Podsjetila je da je ranije u budžetu za ove namjene izdvajano 65 hiljada maraka, dok je prošle godine bilo izdvojeno 140 hiljada KM.

"Kada govorimo o prošloj godini, moram da naglasim i to da je gradonačelnik insistirao da svi zahtjevi koji ispunjavaju uslove navedenim Pravilnikom budu podržani, što smo i uradili. Tada je pristiglo oko 40 zahtjeva, a podržano je 35, dakle svi oni koji su ispunjavali uslove. Nadam se da ćemo i ove godine podržati sve one parove koji budu ispunjavali uslove", navela je Kajkut.

Inače, zahtjeve koji pristignu po konkursu razmatraće Komisija za dodjelu jednokratne novčane pomoći za podršku pronatalitetnoj politici Grada Banjaluka-pojedinci, u skladu s Pravilnikom o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Banjaluka-pojedinci, a konkurs je otvoren do 1. jula ove godine.

Konkurs možete da preuzmete OVDJE.

