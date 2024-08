Banjaluka dobija još jedan park

BANJALUKA - U Banjaluci niče još jedan park u sklopu kog će biti i dječije igralište, staze za šetanje, te biciklističke staze, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Dodao je da sve ovo rade u prekrasnom ambijentu Trapista, kod mosta.

"Ovo je mjesto gdje se Banjaluka rodila, a decenijama nije bilo ozbiljnije investicije", objasnio je on, te dodao da su prije godinu dana renovirali most, a sada rade prelijepu oazu.

"Obnovom mosta sačuvali smo njegovu autentičnost, a uskoro završavamo sa stubovima pri dodiru same rijeke", rekao je on.

Uz ovaj predivni most i park koji smo počeli raditi, obnovićemo, kaže Stanivuković i hidrocentralu koja je proizvela struju pomoću koje je zasijala prva sijalica na Balkanu.

"Kada mještani dobiju prvi park, uređeno šetalište uz Vrbas i muzej sa završenim mostom odavde iz Trapista će kretati banjalučki vozić, koji će voziti do najvećeg gradskog parka, zatim do parka knjige i parka oslobođenja, do Centralnog spomen – obilježja ka parku posvećenom Tvrtku I Kotromaniću i do Kastela, zatim preko Gradskog i Zelenog mosta sve do plaža Raj i Vrućica i Banj brda. Tako ćete moći da vidite sve ljepote grada, sve stare i nove razglednice Banjaluke", naglasio je on.

Takođe, dodaje da će Banjalučka pivara svojom novom ponudom obogatiti turističke sadržaje ovog dijela grada.

Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika, kazala je da je park u Trapistima dio zajedničkog projekta, ukupne vrijednosti 210.000 KM koji zajedno realizuje Grad sa Evropskom unijom.

"Uz park, ovaj projekat podrazumijeva i rekonstrukciju igrališta Marakana na Starčevici i rekonstrukciju i dopunu igrališta u Ulici Srđe Zlopogleđe", navela je ona i dodala da će uređeni park u Trapistima imati i prostor za djecu i penzionere.

"Ovom prilikom apelujem i na Elektroprivredu da nam daju podršku kako bismo sam lokalitet hidrocentarle uredili i od njega napravili muzej. Već imamo zainteresovane donatore", kazala je Šukalo i naglasila da se na tom lokalitetu uređuju i biciklističke staze sve do trapiske šume.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.