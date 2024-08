Banjaluka dobija još jednu dionicu šetališta, od Zelenog mosta do “Alibabe“

Banjaluka će uskoro dobiti još jednu dionicu novog šetališta uz Vrbas na potezu od Zelenog mosta do restorana „Alibaba“.

Zajedno sa saradnicima, radove na ovoj lokaciji obišao je i gradonačelnik Draško Stanivuković.

“Nevjerovatan je podatak, da ćemo za samo 17 dana spojiti potez šetališta uz Vrbas od plaže „Raj“ kod Zelenog mosta do restorana „Alibaba“. Gradimo dionicu šetališta u dužini od jednog kilometra koje će uskoro omogućiti sugrađanima da uz Vrbas šetaju od Gradskog mosta pa sve do Švedske plaže. Nakon toga spajamo potez do plaže „Vrućice“, a potom ćemo urediti i serpentine kako bi se odavde moglo popeti i do Banj brda i novog vidikovca. Raduje me ovo jer 60 godina nijedna gradska administracija nije ulagala u uređenje obala Vrbasa, dok je sada uređeno nekoliko kilometara. Uz to smo uradili i više sportsko-rekreativnih zona uz Vrbas”, poručio je gradonačelnik.

On je najavio da će novo šetalište biti izgrađeno i kod Gradskog mosta.

“Nakon što pređete Gradski most imaćete šetalište uz tvrđavu Kastel. Svakako plan je da radimo i šetalište na potezu od Gradskog do Venecija mosta, kako bismo spojili potez do Rebrovačkog mosta, odakle će biti izrađeno šetalište do najvećeg gradskog parka”, rekao je Stanivuković.

Dodao je da će Banjaluka svakako dobiti i kolektore.

“Raduje me što ću ostati upamćen kao gradonačelnik, koji je prvi uredio obale Vrbasa, osvijetlio Kastel, i koji će izgraditi kolektor”, zaključio je on

Savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo istakla je da ova gradska administracija ispunjava obećanje i vraća Vrbas Banjalučanima.

“Finalizujemo izgradnju ovog dijela šetališta i ovo će biti jedna malo drugačija zona u odnosu na one koje smo imali ranije. Ovo mjesto će krasiti veći broj vezova za dajak čamce, odnosno imaćemo veći broj dajak pristaništa, čime će dodatno popularizovati ovaj gradski symbol”, naglasila je Šukalova.

Dodala je da će ovo svakako obogatiti turističku ponudu Grada, jer će se turisti moći provozati dajakom sve od Kastela do restorana „Alibaba“, a potom otići do Banj brda, i sa istog se spustiti serpentinama ponovo na šetalište uz Vrbas.

“Na ovaj način mi stvaramo nove gradske zone i nove razgledice Banjaluke”, zaključila je ona.

