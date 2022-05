Banjaluka dobija policiju za pse

BANJALUKA Zbog sve učestalijih poziva građana koji prijavljuju napuštene pse na ulicama, Banjaluka planira da uvede nekoliko mjera, te da oformi neku vrstu policije za pse, rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Kako kaže, posebno će se posvetiti zaštiti pasa lutalica i kućnih ljubimaca, te pripremaju set mjera, reformu azila, a planiraju i da postave hranilice i druge aparate po cijelom gradu. "Planiramo da gradimo još nekoliko parkova za pse, a prvi put naš grad će formirati posebnu policiju za pse i nekoliko ljudi bi radilo samo taj posao. Na taj način bi se na poziv građana kontrolisala domaćinstva koja imaju pse i kućne ljubimce. Sve je više poziva ljudi i moramo da odreagujemo", rekao je Stanivuković.

Ističe da će svim udruženjima dati poseban pristup i mogućnost da rade koordinisano s gradom, a plan je, naglašava, da ovo realizuju u maju ili junu.

Anđela Španović, predsjednica Udruženja "WagWag", za "Nezavisne" ističe da su mnogi pogrešno protumačili ovaj naziv, kao da će se vlasnici pasa kažnjavati, a ne da će ovo biti policija koja štiti pse.

"Možda bi, prema mom mišljenju, bolje bilo da je to telefon za pomoć životinjama, gdje građani mogu da prijave problem s mačkama, psima. Smatram da se treba početi s opominjanjem građana i davanjem roka do kada treba da sterilišu i čipuju životinje, a kako ne bi došlo do njihovog napuštanja", kazala je Španovićeva.

Dodaje da su neki njihovi prijedlozi usvojeni, nakon što su razgovarali s predstavnicima grada, a zbog čega joj je drago.

"Smatram da je veoma bitno biti oprezan pri implementaciji takvih stvari, jer je to područje gdje je lako napraviti kontraefekat. Uvijek je najbitnija edukacija i mi stalno apelujemo na grad i kompanije da učestvuje te odvoje sredstva za besplatnu sterilizaciju pasa i mačaka", dodala je Španovićeva.

Svjetlana Trifunović, predsjednica Udruženja za zaštitu životinja "Vardi", kaže da su na sastanku s predstavnicima Gradske uprave dali svoje prijedloge šta treba da se promijeni, te kako spriječiti napuštanje pasa.

"To je odlična ideja, ali je neophodno provjeriti sa Komunalnom i Veterinarskom službom da li imaju dodatnih informacija u vezi s tim. Moramo da se fokusiramo na kažnjavanje ljudi koji napuštaju pse. Inspekcija je u posljednjih godinu dana kažnjavala vlasnike pasa bez brnjice, ali nije bilo nikakvog efekta", istakla je Trifunovićeva.

Prema njenim riječima, po zakonu je obavezno čipovanje pasa, a da bi se moglo dokazati da je to nečiji pas, neophodno je da ga životinja posjeduje.

"Problem je u tome što Komunalna policija ne posjeduje čitač čipa. Još nije počela kontrola čipovanja i na to bi se trebalo staviti fokus", dodala je ona.