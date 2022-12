Banjaluka još u opasnosti od privremenog finansiranja

Nakon što je u četvrtak Skupština grada jednoglasno usvojila Nacrt rebalansa u iznosu od 201,96 miliona KM, kao i Nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 195.290.000 KM, podijeljena su mišljenja odbornika o usvajanju budžeta, te je grad još u opasnosti od privremenog finansiranja.

Oba dokumenta su upućena na javnu raspravu kako bi javnost svojim primjedbama učestvovala u donošenju budžeta, a centralna javna rasprava o nacrtima rebalansa i budžeta grada biće održana u utorak, 13. decembra, u 17 časova u Banskom dvoru.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je u četvrtak poručio da je izuzetno bitno što su dobili nacrte dva budžeta, ali i da je do prijedloga i konačnog usvajanja dug put.

"Nacrti budžeta jednoglasno su usvojeni, ali do konačnog usvajanja budžeta bilo je mnogo ucjena koje su značile blokadu našeg grada", naglasio je Stanivuković.

Milko Grmuša, odbornik PDP-a, kaže da je, prema zakonu, Nacrt budžeta trebalo da bude usvojen do 15. novembra, a sam budžet do 15. decembra, no smatra da to nije najveći problem, jer bi bilo dobro da bude usvojen u ovoj godini kako grad ne bi išao u privremeno finansiranje.

"To što su svi glasali 'za', ne znači da će budžet biti usvojen. Mimo mene niko nije pričao o stavkama u Nacrtu, već su izražavali svoje želje i stavove. U zavisnosti od toga šta će stajati u prijedlogu, vidjeću da li ću podržati taj budžet, a svoje sugestije sam već iznio i smatram da se moraju pronaći stavke za uvođenje jedinstvenog upravnog mjesta, što je još prošle godine usvojeno, ali i da je neophodno racionalnije koristiti javnu imovinu", naglasio je Grmuša za "Nezavisne".

Nažalost, kako kaže, on smatra da će sljedeća godina proteći u znaku socijalnih donacija ugroženim, a ne u razvojnim projektima.

"Ako već pomažemo, smatram da treba pomoći onima kojima je to objektivno potrebno, jer je besmisleno pomagati penzionerima koji imaju visoke mjesečne prihode. Umjesto toga treba napraviti socijalnu kartu te pomoći onima kojima je zaista potrebno. Treba dati besplatne udžbenike roditeljima koji jedva sastavljaju kraj s krajem, neki novčani bon. Podržavam i pomaganje gradskim javnim preduzećima, ali ako vidimo da godinama ne funkcionišu, nije racionalno stalno izdvajati novac, i bolje je te radnike premjestiti u druga preduzeća", ističe Grmuša.

Njegov stranački kolega Dragan Milanović, koji je i šef Kluba odbornika PDP-a u gradskom parlamentu, smatra da je rebalans trebalo da bude davno usvojen.

"Na sam Nacrt se ne ulažu amandmani i usvaja se kako je ponuđen, nakon čega je period javne rasprave. Ne vjerujem da će biti usvojen u ovakvom obliku, jer uvijek ima nekih korekcija, amandmana, jer imamo operativnih sredstava 32.250.000 KM rebalans, tako da je šteta da se ne usvoji", kaže Milanović za "Nezavisne".

Borivoj Obradović, odbornik SNSD-a u gradskom parlamentu, kaže da je i ranije trebalo da budu usvojeni ovi važni dokumenti.

"Međutim, gradonačelnik i Gradska uprava ne poštuju odluku koju je usvojila Skupština grada, pogotovo one koje su usvojene jednoglasno, a nisu ispoštovane, i mislim da je to dovelo do toga što još nemamo usvojen rebalans. Svakako da gradonačelnik zna šta treba uraditi da to bude usvojeno, a to je, prije svega, isplata penzionerima, ali i druge stvari, kao što su infrastrukturni projekti. Klub odbornika SNSD-a i ostale političke partije imaće priliku da amandmanski djeluju na sam rebalans i budžet za narednu godinu", rekao je Obradović.

Neven Stanić, odbornik Ujedinjene Srpske u Skupštini grada, ističe za "Nezavisne" da mogu podržati ovaj rebalans i budžet, ali da jedini imaju osnov da ga ne podrže.

"Mi smo prošli put prevareni, jer je tada našim glasovima usvojen rebalans budžeta, zato što smo predložili amandman od 1,5 miliona KM za pripremne radove na mostu u Docu, i to je usvojeno, ali nije realizovano već godinu dana. Uz određene dogovore možemo usvojiti, jer smatramo da treba da predložimo određene projekte, koji su bitni, dok s druge strane imamo pravo da ga ne podržimo", rekao je Stanić.

I Saša Kondić, odbornik SPS u gradskom parlamentu, navodi da se o tome uopšte ne treba raspravljati, jer grad mora imati budžet.

"Ovo je velika sramota da u decembru usvajamo Nacrt rebalansa budžeta, jer smo do sada trebali imati usvojen budžet za narednu godinu. Ja ću uvijek podržati budžet, kakav god da je, samo da ne dođemo u situaciju da grad prestane funkcionisati", kazao je Kondić.